Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

20.10.2022 18:27
Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda görevli Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), kışlada spor yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda görevli Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), kışlada spor yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Koyuncu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Osman Koyuncu, denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı. Koşu yaptığı sırada yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Koyuncu'nun cenazesi, baba ocağı olan Konya'nın Seydişehir ilçesine toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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Adli Tıp Kurumu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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