Olay, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Osman Koyuncu, denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı. Koşu yaptığı sırada yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Koyuncu'nun cenazesi, baba ocağı olan Konya 'nın Seydişehir ilçesine toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.