SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon - Son Dakika Spor

SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon

6 saat önce

SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon Yasadışı bahisten kazandıkları paraları sosyal medyada sergiledilerAli ABLAY / İSTANBUL, - İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik...

SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon, System.String[]

SPOR Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon

Yasadışı bahisten kazandıkları paraları sosyal medyada sergilediler

Ali ABLAY/ İSTANBUL, -

İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon polis kamerasına yansırken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasadışı bahisten kazandıkları paraları sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı yollarla sanal bahis oynatan bir suç çetesini belirledi. Sanal bahis çetesini 4 ay süren teknik ve fiziki takibe alan siber polisi, İstanbul'un Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 65 cep telefonu, 85 simkart, 4 laptop, 195 banka kartı, tabanca, 29 mermi, banka dekontları, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 Lira, 20 bin 207 Dolar, 10 bin İran Riyali, 500 Makedonya Dinarı, 410 Rus Rublesi, 40 Hong Kong Doları ve bin 125 Irak Dinarı ele geçirildi.  Şüphelilerin yasadışı sanal bahis üzerinden kazandıkları yüklü miktarda parayı arabalarında görüntüleyip sosyal medya üzerinden paylaştıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, sanal bahis çetesiyle birlikte hareket ettikleri düşünülen döviz büroları ve kuyumcular hakkında da işlem başlatıldı.


İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:37 Kaynak: DHA
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