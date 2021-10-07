SPOR Yasemin Ecem Anagöz: Paris Olimpiyatları uzun bir hedef - Son Dakika

Yasemin Ecem Anagöz: Paris Olimpiyatları uzun bir hedef

"Madalyayı kıl payı kaçırdığım için üzgünüm"

"Gelecek nesillere biraz da olsa ışık tutabildiysem bu beni çok mutlu eder"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nda Mete Gazoz ile birlikte bronz madalya kazanan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da karışık takımda Mete Gazoz ile birlikte 4'üncü olan Yasemin Ecem Anagöz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda madalya almayı kıl payı kaçırdığını söyleyen Yasemin Ecem Anagöz, "Olimpiyatlarda ilk yarışımız mix takımdı. Orada 4'üncü olduk. Buna herkes çok sevindi ama biz oraya şampiyonluk için gitmiştik. Tabii üstümüzde bunun bir üzüntüsü vardı. Daha sonrasında gerçek bir şampiyon, gerçek bir kazanan gibi neden bir Dünya Şampiyonası madalyası olmasın dedik. Olimpiyatlardan döndüğümüzde bir toparlanmaya girdi ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemiz adına ilk madalyayı kazandık. Takım halinde çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Bireysele gelecek olursak, çok güzel bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum. Madalya evet bazı şeyler için somut bir cevap ama sporu bilen, anlayan insanlar, bir performans grafiği olur. Bu performansımdan da gayet memnunum. Hocalarım da memnun. Aslında üzüldüm, madalyayı kıl payı kaçırdığım için. Bu madalyayı kazanamayacağım anlamına gelmiyor. Paris için şimdiden hazırlıklara başladık diyebilirim" diye konuştu.

"GELECEK NESİLLERE BİRAZ DA OLSA IŞIK TUTABİLDİYSEM BU BENİ ÇOK MUTLU EDER"

Kendisinden sonra gelen nesillerin kendisini örnek aldığını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Anagöz, "Tabii bu ilginin olumlu kısmı da olumsuz kısmı da var. Ben olumsuz kısmına da çok maruz kaldım. Olabilecek şeyler. Göz önünde olduktan sonra yaptığımız her işi, her insana beğendiremiyoruz maalesef. Kötü yorumlara da maruz kalabiliyoruz. Ancak ben iyi kısmına bakmak istiyorum. Kötü diyorum ama bunun kat kat fazlası yorumda aldım. Olimpiyatlardan sonra kendimin bir okçudan, sporcudan fazla olduğumu gördüm. Birçok çocuğa ilham olduğumu, birçok çocuğun başarıya giden yolda beni örnek aldığını gördüm. Bu benim için çok değerli. Çünkü, sporculuğun yanı sıra aynı zamanda birer insanız. Her insanın insanlık görevi adı altında bir şeyler yapması gerekiyor. Ben de gelecek nesillere biraz da olsa ışık tutabildiysem bu beni çok mutlu eder" şeklinde konuştu.

"PARİS OLİMPİYATLARI UZUN BİR HEDEF"

Gelecek hedeflerinden de bahseden Yasemin Ecem Anagöz, "Paris Olimpiyatları uzun bir hedef. Daha 3 sene var. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Şu an sezonu bitirdik. Son dünya şampiyonasında madalyamızı aldık, güzel bir şekilde kapattık. Her yarışma benim için ayrı bir hedef. O şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.