Spor Yatırımları Şampiyonluklar Getirecek - Son Dakika

Başkan Göksu, Esenler'de spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla, ilçede çok sayıda başarıya imza atılacağına inandığını söyledi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Genç Yetenek BESYO Akademisi" öğrencilerinin Bilinçlendirme ve Yönlendirme Toplantısı'na katıldı, öğrencilerle sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Öncü Spor ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğiyle hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademisi" kapsamında; antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi olmak isteyen gençler ve Milli Savunma Üniversitesi veya Polis Akademilerinin fiziki sınavlarına hazırlananlara özel eğitimler veriliyor.

Türkiye'nin En Büyük Spor Vadisi Esenler'e

Gençlerin sınav motivasyonlarını arttırmak ve kafalarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla her hafta yapılan toplantıda Esenler Belediye Başkanı Göksu da gençlerle bir araya geldi. Göksu, gençlere Esenler'de spora dair yaptıkları yatırımlardan söz etti.

Türkiye'nin en büyük Spor Vadisi'ni Esenler'e yapacaklarını söyleyen Göksu, "15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hemen arkasına Sinan Erdem Spor Kompleksi'nin biraz küçüğü, Türkiye'nin en büyük Spor Vadisi'ni yapıyoruz. Bu bölge; spor lisesi, sporcu hastanesi, 16 tane futbol sahası, bütün branşların yer aldığı büyük bir Spor Vadisi'ne dönüşüyor. Bunu Esenler'in gençleri için yapıyoruz. Bizim görevimiz, sizin yaşayabileceğiz, yaşadığınızda gurur duyacağınız bir kent bırakmak. Biz bu kent için mücadele ederken sizin de göreviniz, o kenti geleceğe taşıyacak birikime, heyecana, ahlâka ve değere sahip olmak olacak. Ben belediye başkanı, siz de bu kentin bir sakini olarak sorumluluklarımızı yerine getirerek beraber başaracağız" diye konuştu.

Uzman Eğitmenlerle Profesyonel Hazırlık

Beceri, denge, dayanıklılık ve sürat gibi birçok alanda zorlu etaplardan oluşan ve Eylül ayında başlayacak özel yetenek sınavlarında öğrencilerin başarılı olmalarına destek amacıyla açılan akademide, alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları eğitimler veriyor.

Pandemi Tedbirlerine Uyarak Çalışıyorlar

Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen hazırlık kurslarında; adaylara kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunuluyor. Proje kapsamında eğitim alan kız/erkek toplam 140 öğrenci bulunuyor.