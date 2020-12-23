Spor yazarı Meriç Müldür Fenerbahçe'nin mayıs ayı seçimlerini değerlendirdi

Öğrenciler ile profesyonellerin bir araya geldiği Arel Medya, YouTube'da yayına başladığını açıkladı. Spor yazarı Meriç Müldür ilk yayınında, Fenerbahçe'nin mayıs ayı seçimlerini değerlendirdi.

Arel Üniversitesi'nin kurduğu ve öğrenciler ile profesyonellerden oluşan Arel Medya, sosyal medya platformu YouTube'da da yayına başladığını açıkladı. Açıklamada, Radyo Arel ve Instagram hesaplarından da canlı yayınlanan spor içerikleri programlara gazeteci, spor yazarı ve spor yorumcusu Meriç Müldür'ün de destek vereceği belirtildi.

İlk programında Fenerbahçe'nin mayıs ayındaki seçimlerini değerlendiren spor yazarı Meriç Müldür, " Ali Koç'un karşısına çok ciddi bir aday hazırlıyorlar. Sezona yaptığı transferlerle büyük bir hızla giren Fenerbahçe, eleştirilerin hedefinde. Geçen yıl ortaya konan kötü performansın ardından taraftarlar bu yıl da hüsrana uğramak istemezken, Erol Bulut ve yönetim tarafın eleştiri oklarını yönelttiği ilk yer oldu" dedi.