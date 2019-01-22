Spor Yazarı Necdet Topcu Londra'da Vefat Etti
1 saat önce
TÜRKİYE'de Son Havadis, Tan, Sabah ve Günaydın gazetelerinde spor muhabirliği yaptıktan sonra 1992'de Londra'ya gelen ve Hürriyet, Olay ve Toplum Postası'nda çalışan Necdet Topçu, 2001'den bu yana Londra Gazete'de yazarlık yapıyordu.
TÜRKİYE'de Son Havadis, Tan, Sabah
ve Günaydın gazetelerinde spor muhabirliği yaptıktan sonra 1992'de Londra
'ya gelen ve Hürriyet
, Olay ve Toplum Postası'nda çalışan Necdet Topçu, 2001'den bu yana Londra Gazete'de yazarlık yapıyordu.
Uzun yıllardır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Necdet Topçu, geçen haftalarda geçirdiği ameliyat sonrasında Londra'daki bir hastanede müşahede altında tutuluyordu. Topçu, 21 Ocak saat 18.00 sularında 63 yaşında hayatını kaybetti. Topcu'nun cenazesinin Türiye'de toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55
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