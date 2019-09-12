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Spor yazarı ve eski futbolcu Hasan Elidemir vefat etti

1 saat önce

İzmirspor'un eski futbolcularından spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir (60), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşamını yitirdi.

Spor yazarı ve eski futbolcu Hasan Elidemir vefat etti, System.String[]

İzmir spor'un eski futbolcularından spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir (60), Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Çanakkale'ye gitmek üzere İzmir'den yola çıkan Elidemir, Edremit'in Güre Mahallesi'nde bir otelde konakladı.

Otel görevlileri, bir süre haber alamadıkları Elidemir'i odasında baygın vaziyette buldu.

Edremit'te özel bir hastaneye kaldırılan Elidemir, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Elidemir'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Elidemir'in cenazesinin, İzmir Güzelyalı'da yarın ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.

İzmirspor, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:58 Kaynak: AA
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