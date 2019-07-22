Son Dakika Haberleri: Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret

29 dakika önce

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Erzincanlı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve spor yazarı Tahir Kum, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.

Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret, System.String[]
Türkiye Gazetesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarı Erzincanlı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve spor yazarı Tahir Kum, Erzincan Gazeteciler Cemiyetini (EGC) ziyaret etti.

EGC'yi ziyaret eden Ünal ve Kum, burada Başkan Muzaffer Koşan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.

Gazeteci Ünal, "Her yıl Temmuz aylarında memleketim Erzincan'a geliyorum. Ben Erzincan'ı ve Erzincan'da yaşayan ve bu şehre katma değer katan herkesi çok seviyorum. Bu yılda sıla-i Rahim yapmak üzere geldiğim memleketimde, basın mensubu olmamız nedeniyle bu tür ziyaretleri yapıyorum. Bu günde Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ettik. Başkanımız Muzaffer Koşan ekibine misafirperverliklerinden ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

EGC Başkanı Muzaffer Koşan ise ziyaretten dolayı Gazeteci Ömer Faruk Ünal ve Tahir Kum'a teşekkür etti. - ERZİNCAN
Türkiye Gazetesi, Ömer Faruk Ünal, Muzaffer Koşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Bankalar birbiriyle yarışa girdi Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]