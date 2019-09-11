SPOR Yeni Malatyaspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig ekiplerinden BTC Türk Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Alanyaspor'a evinde 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, yönetiminde gerçekleşen idmana hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalışırken, milli takımlarına seçilen İssam Chebake ile Hadebe ülkelerine gitti, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Fofana'nın tedavisi sürdü. İdmana katılan futbolcular açma-germe hareketleri ile idmanı sürdürdü. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen idmanda ise MKE Ankaragücü maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.