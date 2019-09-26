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Spor yeni malatyaspor'da bifouma ve töre bireysel idmanlara başladı

40 dakika önce

SPOR Yeni Malatyaspor'da Bifouma ve Töre bireysel idmanlara başladıTaha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Yeni Malatyaspor'da Bifouma ve Töre bireysel idmanlara başladı

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 5'inci haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 6'ncı haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı.

SAKAT OYUNCULAR AYRI ÇALIŞTI

Sarı kırmızılı takımda Trabzonspor maçında sakatlanan ve Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen Gökhan Töre, yurt dışındaki tedavisinin ardından fizik ve kuvvet çalışmalarına başlamıştı. Töre, antrenman öncesi fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Bireysel idmanlara başlayan Töre'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği bildirildi. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sağ kasın adalesinden sakatlanan Thievy Bifouma da antrenman esnasında takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Bifouma'nın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Spor yeni malatyaspor'da bifouma ve töre bireysel idmanlara başladı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:46 Kaynak: DHA
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