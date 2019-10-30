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Spor yeni malatyaspor'da kasımpaşa mesaisi sürüyor

1 saat önce

SPOR Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyorTaha AYHANMALATYA, (DHA) Süper Lig'de 16 puanla 3'üncü sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Taha AYHANMALATYA, (DHA) Süper Lig'de 16 puanla 3'üncü sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftalık bölümde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3'te mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3 Kasım Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Chaalali dışında eksik bulunmuyor. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Kayserispor maçının geride kaldığını ve Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir 90 dakika oynayacaklarını futbolculara aktardı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Spor yeni malatyaspor'da kasımpaşa mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
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