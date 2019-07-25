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SPOR Yeni Malatyaspor, kayısılı forma tanıtımı yaptı

11 dakika önce

Yeni Malatyaspor, kayısılı forma tanıtımı yaptıTaha AYHANMALATYA, (DHA)-Yeni Malatyaspor Kulübü yeni sezon formalarının tanıtım filminde Malatya'nın simgesi olan kayısıya yer verdi.

Yeni Malatyaspor, kayısılı forma tanıtımı yaptı
Taha AYHANMALATYA, (DHA)-
Yeni Malatyaspor Kulübü yeni sezon formalarının tanıtım filminde Malatya'nın simgesi olan kayısıya yer verdi.
Malatya'da bir kayısı bahçesinde çekilen ve Yeni Malatya Stadyumu'nda futbolcuların forma tanıtımıyla sona eren tanıtım videosu büyük ilgi gördü. Video kısa sürede binlerce kez izlenirken, filmde rol alan dede toruna ise sosyal medyadan teşekkür mesajları aldı. Forma tanıtım filminde kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, Yeni Malatyaspor'un ise kayısı gibi şehrin önemli bir simgesi olduğu anlatılıyor. Filmde sarı- siyahlı futbolculardan Jahovic, Farnolle, Guilherme, Mina ve Gökhan Töre yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
Forma tanıtım filmi
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Yeni Malatyaspor, kayısılı forma tanıtımı yaptı
Yeni Malatyaspor, Malatya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
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