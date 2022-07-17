SPOR Yeni Malatyaspor'un yeni başkanı Ahmet Yaman oldu

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatya spor'un kulüp başkanı, iş insanı Ahmet Yaman oldu.

Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kongrede, divan kurulunun oluşturulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

"YENİ MALATYASPOR'U AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Genel kurulda daha sonra yönetime aday olan Ahmet Yaman bir konuşma yaptı. Yaman, Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Yaman, konuşmasında şunları ifade etti:

"İnişli çıkışlı bir yolculuğu olan kulübümüzün bundan sonraki yolculuğunun hep çıkışta olacağına olan inancım tamdır. Olumlu olumsuz birçok gelişmeler yaşandı ama bugün Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi "Güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun." Biz de öyle yapalım. Artık bugünden itibaren yepyeni bir dönemin başlamasına vesile olmak için buradayız. Ben sporun ve daha özel de futbolun stadyumlardan, oyunculardan doksan dakikalardan daha büyük olduğunu düşünüyorum. Kişiler, enler üzerinden değil, sistem üzerinden gitmenin başarının altında yatan diğer önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Bir kültürel değişim başlatmalıyız. İlimizin sosyal ve kültürel gelişimine de büyük ölçüde hizmet etmeliyiz diye düşünüyorum. Tüzüğümüzde de yer aldığı üzere; Yeni Malatyaspor'u kalkındırmak, dünya çapında başarılı, saygın, lider, istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, alt yapısı güçlü, ilimizin spor eğitimine katkı sunmanın yanında ilimizdeki spor kültüründen yola çıkarak ahlaki ve sosyal değişime hizmet etmek için geliyoruz. Sporda ilimizde son dönemde Dünya Boks Şampiyonu olan Hatice Akbaş'ı huzurlarınızda kutluyorum. İlimizde bu başarıların daha da artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmalıyız."

Tek listeyle seçime giren Yaman, kulüp başkanı oldu. Yaman başkanlığında yönetimde yer alan isimler şöyle:

"Erdal Gündüz, Faruk Günbay, Celal Özkılıç, Ersin İnak, Köksal Abbasoğulları, Muhammet Serhat Şahingil, Ramazan Yeşilova, Ümit Erdoğan, Mehmet Sinan Altıntop, Hüsamettin Özaydınlı, Yusuf Karabulut, Zeynel Abidin Karademir, Fırat Vuran, Nusret Çaylak."

Kongrede konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, eski kulüp başkanı Adil Gevrek'in yönetim listesinde yer aldığını anımsatarak, kulübün araçlarının satılması sonrası istifa ettiğini söyledi.

Kulübün 318 milyon TL net borcunun olduğunu kaydeden Gündüz, takımı bu sezon 1.Lig'de tutabilmek için 90 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"KULÜBÜN İÇLER ACISI BİR DURUMU VAR"

Gündüz, Yeni Malatyaspor'daki yapının sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece bize yüklenilmemesi gerekiyor. Biz daha dün adaylığımızı açıkladık. Hiçbir popülist yaklaşım içine girmeden, gerçek bütçemizi valimiz ve büyükşehir belediye başkanımızla paylaştık. Biz iki gün önce aday olmayacaktık çünkü bize sunulanlardan tatmin olmadık. Ahmet Yaman bugün çıktı yükün altına elini değil gövdesini koydu. Bugün Yeni Malatyaspor kayyuma gitmediyse, ortada kalmadıysa Ahmet Yaman ve arkadaşları sayesindedir."

İlk hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu kaydeden Gündüz, "318 milyon TL borcumuz bulunuyor. Takımımızın 1.Lig'de kalması içinde 90 milyon TL gerekiyor. Takım ligde kalırsa biz şampiyon olmuşuz demektir. Çünkü yükümüz çok ağır, kaotik bir ortam var. Transfer tahtasını açmak için 140 milyon TL lazım. Hep birlikte el birliğiyle takıma sahip çıkmalıyız. Valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız, "Siz takımı ayağa kaldırın, biz sizin arkanızdayız" dediler. 30 milyon TL bütçemiz var. En son bizde oynamış olan oyuncuları tekrar çağıracağız. Geçmiş borçları kapatıp, o oyuncuları yeniden lige hazırlayacağız. Çok acil yatırımları gereken maiye ve SSK borcumuz var. Onu da halledeceğiz. Kulübün bugün içler acısı bir durumu var" diye konuştu.

Ganalı golcü Benjamin Tetteh'in alacağının ödenmemesinden dolayı serbest kaldığını ifade eden Gündüz, " Suudi Arabistan'da bir takımla görüşüyor. Adil Başkana "Parasını yatırın, göreve geldiğimizde verelim" dedik. Tetteh'i döndürebilme ihtimalimiz yüzde 10 da olsa bunu deneyeceğiz. Menajerleriyle görüşeceğiz. İnşallah döndürebiliriz çünkü Tetteh'in bize olan maliyeti çok yüksek. Tetteh'in transferinden dolayı 2 milyon 100 bin dolar Sparta Prag'a borcumuz var" dedi. (DHA)