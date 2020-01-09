Spor yeni malatyasporlu fofana'dan taraftarlara türkçe mesaj - Son Dakika

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Spor yeni malatyasporlu fofana'dan taraftarlara türkçe mesaj
6 saat önce
SPOR Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj (1)
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
SPOR Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj (1)
Son Dakika Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum