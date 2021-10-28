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SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil - Son Dakika

SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil

28.10.2021 12:50

Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değilTaha AYHAN / MALATYA (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı siyahlı takımın Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez, Süper Lig'de...

Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı siyahlı takımın Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez, Süper Lig'de hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup ederek, ligde 4'üncü galibiyetini aldı. Sarı siyahlı ekip, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

"TAKIM, HOCANIN ANLATTIKLARINI KABUL EDİYOR"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Karim Hafez, teknik direktör Sumudica ile birlikte takımda her şeyin değiştiğini kaydederek, "Takım, hocanın anlattıklarını kabul ediyor, anlıyor. Aynı zamanda takım da iyi çalışıyor. Çünkü 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz gerekiyordu. Taraftarlarımız da bizden bunu bekliyordu, biz de bunu başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"GALİBİYET SERİSİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Hafez, takımda şu an atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, "Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, anlattıkları şey çok basit ama futbolun detayları. Biz bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

"BİZ ZORU BAŞARACAĞIZ"

Bir gazetecinin bu hafta karşılaşacakları Kasımpaşa'nın da zor günler yaşadığını ve teknik direktörleri ile yollarını ayırdığını sorusuna ise Karim Hafez, "Zor günler geçiriyor olabilirler, biz de bu günleri yaşadık. Ama biz orada elimizden geleni yapacağız. Sadece kendi başarılarımıza odaklanıp, kazanmak için hazırlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil, biz zoru başaracağız" yanıtını verdi.

SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil
SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yeni Malatyasporlu Hafez: Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil - Son Dakika


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