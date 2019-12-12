Spor yeni malatyasporlu sakıb ve acquah beşiktaş maçına odaklandık - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Sakıb ve Acquah: Beşiktaş maçına odaklandık

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı- siyahlı takımın savunma oyuncusu Sakıb Aytaç ile orta saha Afriyie Acquah karşılaşmayla ilgili yaptıkları açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçını geride bıraktıklarını, Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor, ligin 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra serbest çalışma gerçekleştirdi. İdmana Eren Tozlu sakatlığı, kaleci Fabien Farnolle ise izinli olduğu için katılmazken, antrenman dar alanda istasyon çalışmasının ardından tamamlandı.

SAKIB: BEŞİKTAŞ'TAN PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEMİZ GEREKİYOR

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sakıb Aytaç, 7 haftalık yenilmezlik serilerini Sivasspor maçında kaybettiklerini hatırlatarak, "Aslında bu 7 haftalık süreçten sonra Sivasspor maçına çok özgüvenli bir şekilde hazırlandık. Maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkmıştık ama sahada istediklerimizi yansıtamadık. Sivasspor bizden daha disiplinli, daha ciddi bir şekilde maça hazırlandı ve maçı kaybettik. Bu maçı geride bıraktık, şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ligin en önemli maçlarından biri. Onlar üst üste galibiyetle hava yakalamış bir şekilde. Bizim de bu hafta iyi hazırlanıp oradan puan veya puanlarla geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

"ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI AMA OLMADI"

Takımda iletişim sorunu ve idmanlarda problem olmadığını belirten Sakıb, "Her hafta nasıl ciddi bir şekilde hazırlanıyorsak Sivas maçına da öyle hazırlandık. Yediğimiz golden sonra takım içerisinde olabilecek sıkıntılar, ufak çaplı aramızda tartışma oldu ama bunu içeriye yansıtmadık, ikinci yarıya da yansıtmadık. Birbirimizle herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Dediğimiz gibi; bu maçı kaybettik. Çok istediğimiz bir maçtı ama olmadı. Beşiktaş, Rize, Gaziantep'le birlikte toplam 3 maçımız kaldı. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirip devre arasına gireceğiz. Şimdi analizimizi de yaptık. Bugün ve yarın sert antrenmanımız olacak. Beşiktaş'a iyi bir şekilde hazırlanacağız. Onların artı yönlerini eksik yönlerini iyi değerlendirip maça öyle çıkacağız" diye konuştu.

ACQUAH: BU FUTBOL, BİZ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Afriyie Acquah da, Sivasspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, "Bunun için de iyi hazırlanmıştık. Beklemediğimiz çok erken 2 gol geldi. Geri dönmek için de çok çabaladık. Zor bir maç oldu bizim için ama bu futbol, bazen böyle oluyor, çabalasanız da geri dönemiyorsunuz. Maalesef kaybettik. Şimdi önümüzdeki maça iyi hazırlanmak istiyoruz. Bunu telafi etmek istiyoruz önümüzdeki maçla. Bu tarz şeyler futbolun içinde var, olabilir. Çünkü herkes kazanmaya konsantreydi. Gol de yedikten sonra tabii bu konsantrasyon gerginliği var. Bu tarz şeyler olabilir. Bu futbol, biz önümüze bakacağız. Aslında arkadaşlarımız arasında hiçbir problem yok. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Yineliyorum, tekrarlıyorum; bu futbol, bu tarz şeyler olabilir" dedi.