Üye Girişi
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu - Son Dakika

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu

01.11.2021 12:28
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda 113 delegeden 81 oy alarak mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı ve yeni başkan oldu.

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda 113 delegeden 81 oy alarak mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı ve yeni başkan oldu.

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu Ankara'da bir otelde düzenlendi. Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, seçime tek aday olarak girdi. 113 delegeden 98'i oy kullanırken, 13'ü geçersiz, 4'ü boş sayıldı. Demirören, 81 oy alarak 21 yıldır Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı.

Toplantıda konuşan Demirören, "5. Genel Kurul ile golf için yeni bir dönem başlatıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmek ve en önemlisi gençlere golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek. Güzel Türkiyemizi ve golfümüzü dünyaya tanıtmak. İddialıyız ve bir o kadar da umutluyuz. İddialıyız, çünkü biz bu sporun içinden geliyoruz. Hem ben, hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarım sorunları biliyoruz. Tesisleşmeden alt yapıya, antrenör eğitiminden organizasyona projelerimiz hazır. Kısa ve uzun vadede hepsini hayata geçireceğiz. Umutluyuz çünkü büyük golf ailesinin desteğinin arkamızda olduğunu iyi biliyoruz. Genel kurula tek liste ile girmek bunun en güzel kanıtı" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ağaoğlu ise, "Onların bu ağır yükü hafifleterek, golfü layık olduğu yerlere layık olduğu noktaya getirmeleri için el birliği ile çalışıp 30-35 sene sonra inşallah aynı şekilde camia tarafından plaketlerle uğurlanmayı da Allah sizlere de nasip eder" diye konuştu.

Göreve gelen Demirören ve ekibi, Ağaoğlu'na plaket takdim etti. Genel kurul toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Genel Müdür Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Sadettin Aliusta/İHA)

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu
Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu

Yıldırım Demirören, Ahmet Ağaoğlu, Türkiye, Golf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada 12:37 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi! O anlar saniye saniye kamerada Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik         
12:46
Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi         
12:29
Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak         
12:17
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 12:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement