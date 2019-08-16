SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti
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SPOR Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçtiANKARA DHA - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
SPOR Yıldırım Mert Çetin
, Roma
'da sağlık kontrolünden geçti
ANKARA DHA
- Gençlerbirliği
'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder
'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara
temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.
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