SPOR Yılmaz Vural Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.. - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Yılmaz Vural Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.. - Son Dakika

SPOR Yılmaz Vural Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..

6 saat önce

Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.."Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz"Ercan ATA / ANKARA,(DHA)Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesini değerlendirdi.

Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..

"Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz"

Ercan ATA/ ANKARA,(DHA)

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım derken "Her şeyin başı sağlık sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ulus olarak, futbolun tüm paydaşları olarak dikkatli olmalıyız. Sadece kendimizi değil ailemizi sevdiklerimizi ve tüm inanları düşünmemiz gerekiyor. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz. Bir süre sosyal mesafeye, hijyene daha da dikkat edelim. Allah korusun bir stadyumda, bir tesiste koronavirüs çıkara o stada ve o tesise giremeyiz. Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kadro dışı kalalım" açıklamasında bulundu.

SPOR Yılmaz Vural Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..

Yılmaz Vural, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:52 Kaynak: DHA

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