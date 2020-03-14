SPOR Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

SPOR Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

7 saat önce

Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışmasıGökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri, 19 Mayıs Stadyumu ve takım otobüsleri görevliler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişlerine dezenfektanlar da konuldu. Koronavirüse karşı hem personel hem de futbolcular detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

SPOR Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Samsunspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
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