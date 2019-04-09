Son Dakika Haberleri: Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi' Düzenledi

Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi' Düzenledi

34 dakika önce

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin girişimiyle başlatılan ve 6 Nisan 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak ilan edilen 'Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü' kapsamında 'Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı.

Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi' Düzenledi, System.String[]
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin girişimiyle başlatılan ve 6 Nisan 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak ilan edilen 'Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü' kapsamında 'Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran sporun sosyal etkilerinin iş hayatına entegrasyonuna dair bilgiler verdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, UNDP (BM Kalkınma Programı), İKOS (İstanbul Kültür ve Spor Derneği) ve BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği) iş birliğiyle 'Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi'ni düzenledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin girişimiyle başlatılan ve Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak ilan edilen 'Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe alanında uzman isimler katıldı.

"SPOR BİR İNSANLAŞMA ARACIDIR"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap, sporun temelinde oyun olduğunu belirterek "Oyun, insanı en iyi tanıyabileceğiniz araçtır. Çocukları yaşına uygun sporlara yönlendirmek, onlara uygun öğrenme atmosferini sağlamak sporun sadece bireyi değil toplumu değiştirici rolüne yatırım yapmak demektir. Çünkü spor bir insanlaşma aracıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin kolaylaştırıcılığını üstlenen İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, sporu temel bir insan hakkı olarak tanımladı. Hacısoftaoğlu,"Birleşmiş Milletler üye devletleri sporu temel bir insan hakkı olarak tanımlıyor. 6 Nisan tarihinin Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü olarak belirlenmesi bu anlayışın önemli göstergelerinden biri. Üye ülkeler bu amaçla hem tek başlarına hem de toplu olarak tüm dünyayı olimpik barışa uymaya, insanı yüceltmeye ve sporu desteklemeye çağırıyor. Bizler spora katılımı ve spor yoluyla güçlenmeyi bu temelden hareketle konuşmalıyız" dedi.

"SPORCUN GÜÇLENDİRİCİ ROLÜNE İNANCIM TAM"

Sporcu kimliğiyle edindiği nitelikleri iş hayatına nasıl uyguladığını paylaşan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Şirketlerimin tamamında yapıyı kurarken kendimden daha yetenekli, akıllı ve çalışkan insanlara yer vermeye gayet ediyorum. Çünkü onlarla birlikte olmak hem beni hem onları hem de şirketi üst seviyelere taşıyor. Bu tıpkı bir spor takımı kurmak gibidir. Takım oyunu, liderlik, sorumluluk alma, esnek olmak, doğru zamanda doğru kararı vermek gibi niteliklerimin tamamı spor yaptığım zamanlardan geliyor" diye konuştu.

Sporun güçlendirici boyutuna inancının tam olduğunu söyleyen Sadettin Saran, bu amaçla ikinci spor kanalını kurduklarını, 18 spor salonu yaptıklarını belirterek "Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızın sporla hayata tutunmalarını sağlamak için Taş Atma Top At projesini hayata geçirdik, çünkü iyiliğe yatırım yapmak en karlı iş" dedi.

ATÖLYELERLE DEVAM EDECEK

Etkinlikte sporun hukuksal boyutu, birleştirici gücü İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından paylaşılırken BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği Başkanı Nil Delahaye, oyunlar aracılığıyla kültürel algı ve sosyal ilişkileri güçlendirme amacıyla 'Barışa Oyna', 'Hareketim Özgür' ve 'Eleştirel Spor' projelerini hayata geçirdiklerini belirtti. UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık ise uluslararası örgütlerin teşvik edici politikalarının önemine vurgu yaparak, "Kalkınma ve Barış İçin Spor Ofisi olarak insan hakları, kalkınma ve barış bizim önceliklerimiz arasında. Spor kavramı bu üçüyle de doğrudan ilintili. Biz de sağlıklı yaşam biçimlerinin desteklenmesi ve eşitsizliklerin görünür kılınması konusunda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:16 Kaynak: DHA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Birleşmiş Milletler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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