Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı'na atanan Bingöl'e ziyaret

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevine atanan Hülya Berktaş Bingöl'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği, ataması gerçekleşen Hülya Berktaş Bingöl'ü İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ziyaret etti.



Ziyarette konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, Bingöl'ün Spor Bilimleri Fakültesi' ne spor yöneticiliği bölüm başkanı olmasının İnönü Üniversitesi için oldukça güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Çelik, "Hülya Berktaş Bingöl Hocam Milli Olimpiyat Komitesi tarafından da başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görülmüş değerli bir şahsiyettir. Özellikle kadınlarımızın girişimciliğini daha da teşvik edecek önemli çalışmalarda bulunması elbette ki taktire şayandır. Hocamızın aldığı bu son görevi de layıkıyla yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" dedi.



"Oldukça önemli bir görev"



Bingöl ise kendisine verilen görevin önemine vurgu yaparak, "Sporun içerisinden gelen birisi olarak bu göreve gelmem tarifi oldukça zor bir duygu benim için. Bu görevde daha önceki çalışmalarımızda ortaya koyduğumuzun performansın iki katını ortaya koymak gerekecek. Çünkü mahiyeti bakımından oldukça önemli bir görev diye düşünüyorum. Bu görevi şahsıma uygun gören başta üniversite rektörümüz Sayın Ahmet Kızılay olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Cemal Gündoğdu'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA