Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar
06.01.2021 23:55
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dİlmen, Fenerbahçe'nin transfer edeceği konuşulan Mesut Özil ile ilgili, "32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin" yorumunda bulundu.
NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında çıkan transfer iddialarını değerlendirdi.
Dilmen konuyla ilgili, "32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanya spor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin. Ülkemizi seven bir insan. Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimi'nin alacağı önemli bir karardır. Duyduğum kadarıyla ciddi çalışmalar yapılıyor Mesut için. Mesut Özil gelirse Fenerbahçeli olarak çok sevinirim" dedi.
"SOKRATIS TRANSFERİNİ DUYMADIM"
Ünlü spor yorumcusu Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Sokratis Papastathopulos'un Fenerbahçe'ye transferi için ise herhangi bir duyum almadığını dile getirdi.
Son Dakika ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti