Ünlü yorumcu Turgay Demir, Fatih Terim'e hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Turgay Demir, Fatih Terim'e hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

01.03.2023 10:55
Ünlü yorumcu Turgay Demir, Fatih Terim'e hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

Ünlü yorumcu Turgay Demir'in, Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "Hakaret" suçundan 20 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Fatih Terim, ünlü yorumcu Turgay Demir'e açtığı davayı kazandı. Terim'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Turgay Demir'in Twitter'dan, Fatih Terim'in kişilik haklarına küfürlerle ağır derecede saldırıda bulunduğu ifade edilerek, bu paylaşımla Terim'in kişilik haklarının ihlal edildiği aktarıldı.

60 BİN LİRA TAZMİNATIN FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, Demir'in bu paylaşımıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu ve bu kapsamda açılan davada, Demir'in İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hakaret" suçundan 4 bin 350 lira para cezasına çarptırıldığı ve bu kararın istinaf tarafından da onandığı hatırlatıldı. Mahkemeye sunulan dilekçede, bu kararlardan da görüleceği üzere dava konusu ifadelerin Terim'in kişilik haklarını ihlal edip şeref ve haysiyetini rencide eder mahiyette olduğu aktarıldı. Dilekçede, Demir'in 60 bin lira manevi tazminatı 2 Mayıs 2019'dan itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmedilmesi talep edildi.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Davacı Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, davalı Turgay Demir'in Terim'e yönelik ağır küfür kullandığını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davalı Turgay Demir'in avukatı Sena Cıstak ise müvekkilinin söylediği sözden dolayı pişman olduğunu ve paylaşımını kısa sürede sildiğini ifade etti. Demir'in Terim'den özür dilediğini belirten Cıstak, davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

20 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Turgay Demir'in Fatih Terim'e 20 bin lira manevi tazminatı, haksız fiil tarihi olan 2 Mayıs 2019'dan itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Kaynak: AA
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