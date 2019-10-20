Son Dakika Haberleri: Spor yukatel denizlispor başkanı çetin hakkımız yendi, yazıklar olsun
Son Dakika Güncel Spor yukatel denizlispor başkanı çetin hakkımız yendi, yazıklar olsun

Spor yukatel denizlispor başkanı çetin hakkımız yendi, yazıklar olsun

1 saat önce

SPOR Yukatel Denizlispor Başkanı Çetin Hakkımız yendi, yazıklar olsunRamazan ÇETİN DENİZLİ (DHA) - Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu.

SPOR Yukatel Denizlispor Başkanı Çetin Hakkımız yendi, yazıklar olsun

Ramazan ÇETİN DENİZLİ (DHA) - Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, karşılaşma sonrası sert açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından hakemleri eleştiren Çetin, 'Denizlispor top oynadı, Fenerbahçe kazandı. Böyle bireysel hakem hataları olmaz. 13 aydan beri hiç konuşmadık, artık konuşma zamanı geldi. Yazıklar olsun. İki tane net lehimize olan pozisyonu aleyhimize çevirdiler. İkinci gol ve Mustafa Yumlu'nun pozisyonu. Bu kadar Anadolu kulüplerinin üstüne gidilmez, bu ince ince doğramaktan başka bir şey değil. Gümbür gümbür bir Denizlispor geliyor, bundan herkes emin olabilir. Söylenecek bir şey yok, sadece yazıklar olsun. Bu hakların altından kalkamazlar. Bu yöneticiler 5 liraya çakmak satıp satıp bir yere geliyor. Diğer Anadolu kulüpleri de aynı şekilde, haklarımız yenilirse bu şehir bunun hesabını sorar. Burası 9 yıl sonra özlemini çekiyor Süper Lig'in. Denizlispor'un iyi bir yerlerde hak ettiği yerlerde olacağına herkes emin olabilir' dedi.

Spor yukatel denizlispor başkanı çetin hakkımız yendi, yazıklar olsun

Denizlispor, Ali Çetin, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:32 Kaynak: DHA
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