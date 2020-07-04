SPOR Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

SPOR Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından

Gaziantep FK maçının ardından Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


SPOR Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sumudica, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Deplasman olmasına rağmen, hücum etmek için sahaya 2 forvetle çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var o da direkten döndü. Bu 3 puanın bizi Süper Lig'de tutacağına inanıyorum. Koronavirüs salgını dolayısıyla verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybetmedik, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Bu da bizim için çok önemli. Ama hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Gaziantep FK, futbol oynamaya devam edecek. Takımımı motive etmeye çalışacağım rahatlamamaları için. Tatilde değiliz. Kulübümüze mali açıdan yardım etmek için kalan maçları kazanmamız gerekiyor dedi.
BÜLENT UYGUN DENİZLİSPORUMUZ BU LİGDE KALACAKTIR
Ligdeki kötü gidişini sürdürüp alt sıralardan uzaklaşamayan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun ise alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade eden Uygun, Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok sor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesiyle, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlisporumuz bu ligde kalacaktır diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor
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