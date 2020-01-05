Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

SPOR Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyorİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

SPOR Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ANTALYA (DHA) - Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve sonrasında ısınma hareketleri yapıldı. Antrenman orta sahadaki pas oyunuyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

YEŞİL SİYAHLILARDA 3 EKSİK

Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak isteyen Yukatel Denizlispor'da Cristian Sapunaru, Isaac Sackey ve Zakarya Berdich sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Yukatel Denizlispor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Bora Füzesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın Murillo transferinde hesaplarını bozan sakatlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi

Son Dakika Haberleri
02:12 Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
02:08 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1) - Son Dakika
02:00 İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti - Son Dakika
01:59 İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika
01:48 İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 02:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor yukatel denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]