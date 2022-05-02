SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

02.05.2022 10:13

SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından (2)Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

SPOR Yukatel Kayserispor- Beşiktaş maçının ardından (2)

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk devresini 1-0 önde bitirdik. İkinci yarıda çok ucuz goller yedik. Dolayısıyla oyunun 1-1 bittiği bölümde değişikliği yaptığımızda oyunu kontrol altına alalım dedik ama golleri yedik. Maç 3-3 olabilirdi. Bizim için kupa maçı öncesi önemli bir maçtı. Şanssız yediğimiz golleri burada gördük. Tüm amacımız Türkiye Kupası'nda final oynayabilmek" diye konuştu.

VALERIEN ISMAEL: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ise "Önemli bir galibiyet. Bugün iki farklı performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İlk yarı bizi tatmin etmeyen bir mantalite ile oynadık. Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performansla oynayamazsınız. Bir sonraki maçın Fenerbahçe maçı olması nedeniyle bende futbolcularımızın o maçı düşündüğünü düşündüm ama bunun için zamanımız olduğunu ve burada Kayserispor maçı için bulunduğumuzu konuştuk. Mantalitemizi biraz daha geliştirmemizden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Ben bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum. Özellikle Nkoudou 'nun performansından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou bugün çok güzel performans gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman bu 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz bir performans. Ancak bugün özelinde 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından

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Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay Beşiktaş kafilesi Kayseri'de Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika


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