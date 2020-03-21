SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor - Son Dakika

SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

6 saat önce

SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyorİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya'da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

Yusuf Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:20 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]