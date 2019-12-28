Spor yusuf yazıcı avrupa şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum - Son Dakika

SPOR Yusuf Yazıcı Avrupa Şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum

Milli takım ilk maçını Roma'da oynayacak, ilk ben gidiyorum

'Destekleri için kulübüm Lille'e çok teşekkür ediyorum'

'Sahalara daha erken dönebilirim'

İbrahim ALİOĞLU ' Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) ' Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyebilme ihtimali olduğunu vurgulayarak, 'Olabilir belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim' dedi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için gideceği Roma yolculuğu öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'MİLLİ TAKIM İLK MAÇINI ROMA'DA OYNAYACAK, İLK BEN GİDİYORUM'

Daha güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyleyen milli oyuncu, 'Şimdi Roma'ya gidiyorum. Önce bir kontrolden geçeceğim ondan sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Şimdi Roma'ya gidiyorum. Milli Takım'la da orada oynayacağız, önceden kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, daha güçlü döneceğim' diye konuştu.

'SAHALARA DAHA ERKEN DÖNEBİLİRİM'

2020 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi çok istediğinin altını çizen Yusuf Yazıcı, 'Allah'tan ümit kesilmez. Olabilir, belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim' açıklamasında bulundu.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YETİŞİP ÜLKEMİZE YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

Sakatlık haberinin ardından kendisine destek olan kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden 22 yaşındaki oyuncu, 'Şunu söylemek istiyorum, sakatlıktan sonra gerek kulüplerimiz gerekse büyük camialar ve taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek mesajları yolladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Onların bana olan sevgisini en kısa sürede geri dönüp hem onları hem de ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve En iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum' dedi.

'DESTEKLERİ İÇİN KULÜBÜM LİLLE'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Formasını giydiği Lille kulübünün kendisine süreç boyunca çok destek olduğunu vurgulayan Yazıcı, 'Özellikle bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille çok teşekkür ediyorum. Tedavimle ilgili bana her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak içinde sabırsızım' şeklinde konuştu.

Son olarak yeni yılla ilgili temennilerde bulunan Yazıcı, 'Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah' ifadelerini kullandı.

Bu arada milli Yusuf Yazıcı'yı ailesi ve yakınları yalnız bırakmazken, futbolcuyu havalimanında tedavi için Roma'ya gitmeden önce uçağına uğurladılar.