Son Dakika Haberleri: Spor yusuf yazıcı böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum
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Spor yusuf yazıcı böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum

53 dakika önce

SPOR Yusuf Yazıcı Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorumSerhan TÜRK KİŞİNEV (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SPOR Yusuf Yazıcı Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum

Serhan TÜRK KİŞİNEV (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

Spor yusuf yazıcı böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum

Yusuf Yazıcı, Moldova, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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