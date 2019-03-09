Spor Yusuf Yazıcı Pes Etmedik
1 saat önce
Spor Yusuf Yazıcı Pes etmedikHedefim her zaman Milli takıma katıda bulunmakUğur AYDIN - Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA) - Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Akhisarspor karşısında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Spor Yusuf Yazıcı
Pes etmedik
Hedefim her zaman Milli takıma katıda bulunmak
Uğur AYDIN - Selçuk
BAŞAR TRABZON,(DHA
) - Trabzonspor
'un orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Akhisarspor karşısında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mücadeleye iyi başlayamadıklarını söyleyen Yusuf Yazıcı, Gol pozisyonlarına girdik ama bunu gole çevirmediğimiz için pek iyi bir ilk yarı olmadı. İkinci yarıda gol yedikten sonra pes etmedik, iki tane gol peş peşe atınca mutlu olduk. Güzel bir ikinci yarı oldu, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarların bana tepki göstermesini normal karşılıyorum çünkü bir Trabzonlu, bir Trabzonsporlu olarak bu tepkileri çok olağan görüyorum. Benim için ilk değildi. Geçen yıllarda da buna benzer şeyler yaşadım, bu son da olmayacak. Bu tür tepkilere mental olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Bunlar çok olağan şeyler, Trabzonlu bir futbolcudan çok şeyler bekleniyor dedi.
HEDEFİM HER ZAMAN MİLLİ TAKIMA KATKIDA BULUNMAK
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'un iç sahada iyi futbol oynadığını belirten Yazıcı, Zor bir maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da milli takım arasına iyi gireceğimizi düşünüyorum. Benim hedefim her zaman milli takıma katkıda bulunmak. Milli takımın başarılarında pay sahibi olmak istiyorum. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:31 Kaynak: DHA
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