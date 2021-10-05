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SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday - Son Dakika

SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday

05.10.2021 14:53

SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden adayNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeniden federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeniden federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Erkan Yalçın, 'Önce Allah'ın izni sonra devlet temayülleri gereği şahsıma gösterilen teveccüh ve de yüzme ailesinin talebi 100'den fazla delegemizin imzasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığına yeniden adayım' dedi.

Erkan Yalçın, Türk yüzmesinin son 4 yıldaki başarılarını grafiklerle anlatarak, 'Son dört yılda Türk Yüzmesi pek çok tarihi başarıya imza attı. Yüzme tarihimizin en başarılı dönemini geçirdik. Bu başarılarda elbette en büyük pay sporcularımız ve ailelerinin, daha sonra çok kıymetli hocalarımızda. Başta Bakanlığımız ve kulüplerimiz ile bizler bu milletin gurur kaynağı sporcularımızın yolunu açmakla, onların yoluna çıkan engelleri kaldırmak için Türk yüzmesinin büyümesi ve önünün açılması için görevimizi yapıyoruz. Sporcularımızı bu tarihi başarılara taşıyan yolun inşasında temel felsefemiz eskinin 'Küçük olsun, benim olsun' zihniyeti, alışkanlık ve yönetim şeklinin tam tersi olan, 'Türk sporu ve sporcusunun hedeflerinin Türkiye'ye yakışan şekilde evrensel olmasıydı. Allah'a şükürler olsun daha önce hiçbir Yüzme Federasyonu Başkanı'na nasip olmamış başarıları ve spor tarihimizin ilklerini gerçekleştirdik hamdolsun. Bu yolda yaptığımız çalışmalar, reformlar karşılığını buldu' diye konuştu.

Erkan Yalçın, planlarını aktarmak üzere sonra yeniden bir toplantı yapacağını belirterek, "Önümüzde seçim var, inşallah hep birlikte Türk yüzmesini daha ilerilere taşımak için karşılıklı mücadele edeceğiz. Elbette sporun ve demokrasinin bu seçimlerde taçlanmasını temenni ediyorum. Bir sonraki toplantımızı centilmenlik gereği Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın olarak değil, Yüzme Federasyonu Başkan Adayı Erkan Yalçın olarak Türk yüzmesinin geleceği ile ilgili 2024-2028 stratejik planı ve yeni yapılanması hakkında yapacağım o toplantımızda hem seçim polemiklerine hem diğer sorularınıza tüm cevaplarımızı vereceğiz. Önce Allah'ın izni sonra devlet temayülleri gereği şahsıma gösterilen teveccüh ve de yüzme ailesinin talebi 100'den fazla delegemizin imzasıyla Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığına yeniden adayım? değerlendirmesinde bulundu.

SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday
SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday

Türkiye, Ankara, Kasım, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erkan Yalçın, Yüzme Federasyonu'na yeniden aday - Son Dakika


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