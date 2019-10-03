SPOR Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kupanın önemine vurgu yaparak, "Bildiğiniz üzere Türkiye Kupası çok köklü bir mazisi olan bir organizasyon. 58'nci sezonunu birlikte gerçekleştiriyoruz. Önemli olan bir çok il ve ilçe takımımızın katılımıyla bu tura kadar geldik. Bu turda bütün liglerdeki tkaımlarımız temsil ediliyor. Bundan dolayı ayrı bir heyecanla müsabakaları izleyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda çok sürpriz yapan alt lig ekipleri oldu. Bu kupa uzun yıllardır bir çok hikayelere sahip oldu ve yıllarca konuşuldu. Keyifli bir şekilde bunları da yaşar ve izleriz. Bütün takımlarımız, keyifli bir kupa izletirler. Bu kupa, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. O yüzden bu kupa çok önemli. Tüm takımlarımıza bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum" dedi.
Kura sonucu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile, Antalyaspor, Niğde Anadolu FK ile, Demir Grup Sivasspor, Başkent Akademi FK ile, İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa ile, İttifak Holding Konyaspor, Eyüpspor ile, Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile, MKE Ankaragücü, Kırklarelispor ile, Gaziantep Futbol Kulübü ise Turgutluspor ile karşılaşacak.
30-31 Ekim tarihinde oynanacak olan ve 8 Süper Lig kulübü ile 3'üncü Eleme Turu'nu geçen 46 takımın katılımıyla çekilen kuralar sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Niğde Anadolu FK - Antalyaspor
Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresispor
Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor
Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu
1074 Çankırı Spor - Çaykur Rizespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Van Spor FK - Sancaktepe Futbol Kulübü
Kastamonuspor - Anagold 24Erzincanspor
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecik Spor
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor
Göztepe - Sivas Belediyespor
Payasspor - Manisa FK
Altay - Görelespor
Karacabey Belediye Spor - Tuzlaspor
Adanaspor - Diyarbekir Spor
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor