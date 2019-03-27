Son Dakika Haberleri: Spora Bizim Kadar Önem Veren Hiçbir İktidar Olmamıştır"

Spora Bizim Kadar Önem Veren Hiçbir İktidar Olmamıştır"

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemizdeki kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır" dedi.

Spora Bizim Kadar Önem Veren Hiçbir İktidar Olmamıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemizdeki kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Anıtpark'ta halka hitap etti. Erdoğan, "Bay Kemal bakar kördür, kulağı vardır duymaz, ağzı varmaz hakkı konuşmaz, çünkü gönlü mühürdür. Hatay'da burada baraj var mı diye sormuş. Ben 6 baraj, 3 gölet yaptıracağız dedim o da onu soruyor; bu kardeşiniz eserler ile konuşuyor. Bay Kemal, bak eserler ile konuşuyorum. Senin başkanın kendi evinde ne var haberi yok. Onun için kılavuzu karga olanın" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzce'ye her alanda çok önemli yatırımlar yaptık. Düzce'ye toplamda 11 katrilyon yatırım yaptık. İnsanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde yatırım noktalanmaz. Dünya geliştikçe, insanların nüfusu arttıkça nüfus ve gelişmeye yatırımlar artacaktır. Düzcemizde bunları artırarak devam ettireceğiz. İnşallah burada da Faruk başkanla beraber dikey mimariye asla prim vermeyeceğiz. İşte en çok üzerinde durmamız gereken konu bu. Düzcemizde bir değişim, dönüşümü yapmaya devam edeceğiz. Düzce depreminden sonra elhamdülillah Düzce'de değişim oldu ama daha da olması lazım. Bu güzellikleri Düzce'nin tamamında inşallah görelim. Üniversitemiz sadece bölgesinde değil tüm Türkiye'de marka olma yolunda ilerliyor. Akçakoca'ya kazandıracağımız devlet hastanesinin yer sorununu çözdük, inşallah inşaatına başlıyoruz. Restorasyonu süren Ceneviz Kalesi, inşa edeceğimiz yat limanı, şehrin turizmine ciddi hareketlilik getirecektir. İnşa edilen modern otogar ile Düzce'nin önemli bir eksiğini tamamladık. 16 kilometrelik bir su ve yeşil koridoru oluşturuyoruz. Stadyumdan amatör kulüplerin hizmet binalarına kadar birçok tesisi Düzceli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gençlerimizin bu derdine inşallah derman olacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemdeki kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır. Kuzey Çevreyolu'nun ilk etabını hizmete açmıştık, 2'nci etabına da yakında başlıyoruz" diye konuştu.

"ESKİ BAKANIMIZ FARUK ÖZLÜ'YÜ ADAY GÖSTERMEMİZİN BİR NEDENİ VAR"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Düzce Belediye Başkan adayı göstermelerinin bir nedeni olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tam bir proje ve hizmet insanı olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanımız Faruk Özlü kardeşimizi buraya aday olarak gönderdiysek bunun bir sebebi var. Bu dönüşüm, değişimi başarmaktır sebebi. Kendisinin bugüne kadar Türkiye ve Düzce için yaptıkları ve yapacaklarını en iyi sizler biliyorsunuz. Düzce bugüne kadar bizi hiç üzmedi, yanıltmadı, inşallah bu seçimlerde de Düzce rekorlar listesinin en üstlerinde yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZ EN GÜZEL CEVABI PAZAR GÜNÜ VERECEK"

Erdoğan, "Coğrafyamızın dört bir yanından vatan bildiği ülkedir Türkiye. Ülkemizin zayıflaması tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir. Türkiye'nin güçlü olması tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin güven ve huzur içerisinde yaşaması anlamına geliyor. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içerisinde olanlara Pazar günü en güzel cevabı demokratik ortamda verelim. Dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim. Bunların kimler olduğunu söylememe gerek yok" dedi.

(Ali Yıldız - Selçuk Akyol - Burak Can Tokyürek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Güncel
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