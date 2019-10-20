Son Dakika Haberleri: Spora dikkat çekmek için pedal çevirdiler
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Spora dikkat çekmek için pedal çevirdiler

1 saat önce

Pozantı ilçesinde, herkesin spor yapmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 500 kişi pedal çevirdi.

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Pozantı ilçesinde, herkesin Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 500 kişi pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Amatör Spor Haftası dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde toplanan grup, 10 kilometre pedal çevirerek Belemedik Tabiat Parkına kadar bisiklet sürdü ve burada Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla asker selamı verdi.

Kaymakam Muammer Sarıdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan itibaren sporu sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Furkan Sağlam, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek, öğretmenler ve 500 bisikletli öğrenci katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Hükümet, Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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