Spora Katkı Sunan Gazetecilere Plaket

Türkiye
Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından gazetecilere Şanlıurfa
'da spora katkılarından dolayı plaket verildi.
Federasyon Başkan Yardımcısı Sait Akdağ
, kentte amatör spor branşlarına katkı sunan basın kuruluşlarını ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Anadolu Ajansı
(AA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret eden Akdağ, muhabirlerden Müslüm Etgü'ye spora katkısından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.
Akdağ, plaket verdikleri tüm gazetecilere spora katkılarından dolayı teşekkür etti.