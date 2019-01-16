Son Dakika Haberleri: Spora Katkı Sunan Gazetecilere Plaket

Spora Katkı Sunan Gazetecilere Plaket

34 dakika önce

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından gazetecilere Şanlıurfa'da spora katkılarından dolayı plaket verildi.

Spora Katkı Sunan Gazetecilere Plaket, System.String[]
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından gazetecilere Şanlıurfa'da spora katkılarından dolayı plaket verildi.

Federasyon Başkan Yardımcısı Sait Akdağ, kentte amatör spor branşlarına katkı sunan basın kuruluşlarını ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunu ziyaret eden Akdağ, muhabirlerden Müslüm Etgü'ye spora katkısından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Akdağ, plaket verdikleri tüm gazetecilere spora katkılarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Türkiye, Akdağ, Şanlıurfa, Güncel
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