Son Dakika Haberleri: "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum"
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"Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum"

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her iki takımı kutluyorum.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stat tarihi için seyirci rekorunun kırıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Oğuzhan Ort/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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