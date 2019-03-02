Spora Tarihi Yatırım

UNIVERSIADE için yapılan spor salonları ile başlayan tesisi atağı, 2 yeni stat, 28 çok amaçlı salon ve buz sporları salonu ile devam etti. Kentin dört bir yanındaki rekreasyon alanları, tartan pistler ve kondisyon aletleriyle birlikte7'den 70'e herkesin spor yapabileceği tesislere dönüştürüldü. Kentin köklü kulüplerine altyapı tesisleri kurulması için maddi destek verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun göreve başladığı 2004 yılından itibaren hayata geçirilen yatırımlarla İzmir, "spor kenti" olma hedefinde önemli aşamalar kaydetti. Gençleri, çocukları ve kadınları spora teşvik edebilmek kentin en uzak noktalarına kadar uzanan çok amaçlı salonlar inşa edilirken, stat sorununun çözümü için merkezi yönetimin geciken hamlelerine 2 yeni statla cevap verildi.

İlk adım UNIVERSIADE

İzmir, 2005 yılında tarihinin en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi de bu dönemde spor altyapısının önemli eksiklerini tamamladı. 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük spor salonlarından biri inşa edildi. Ayrıca Karşıyaka'da 5 bin seyirci kapasiteli Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu da kente kazandırıldı.

Sporda da "İzmir Modeli"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerini tüm kente yayabilmek için geliştirdiği özgün projesiyle de büyük bir altyapı hizmeti gerçekleştirdi. Yapıldıkları bölgelerin sosyal yaşamına hareket getiren, spor yapma olanağı sağladığı gibi düğün - nişan törenleri, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel etkinlikler için de ideal mekanlar olarak tanımlanan çok amaçlı salonlar, İzmirlilerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi, kente tam 28 adet çok amaçlı salon kazandırdı.

Hazırlanan mimari projeye göre prefabrik yapıdan oluşan çok amaçlı salonlar, ortalama 1.345 metrekarelik kapalı alana sahip. Spor ve servis alanları olmak üzere iki bölümden oluşan yapının 700 metrekarelik alanında spor salonu bulunuyor. Burada açılıp kapanabilen 168 kişilik teleskopik tribün yer alıyor. Spor salonunun diğer bölümünde ise 170 metrekarelik sahne var. Düğün törenlerinde teleskopik tribünler kapatılarak sahne ve spor salonu birlikte değerlendirilebiliyor. Salon ayrıca tiyatro gösterileri ve konserlerde de kullanılabiliyor.

28 salon nerelerde inşa edildi?

Yukarı Kızılca, Bağyurdu, Armutlu, Canlı, Çırpı, Helvacı, Emiralem, Koyundere, Seyrek, Bağarası, Gümüldür, Çaybaşı, Ayrancılar, Görece, Ulukent, Yeni Foça, Yelki, Ören, Ulucak, Asarlık, Özdere, Bayraklı, Aliağa, Uzundere Toplu Konut Alanı, Sarnıç, Gerenköy, Mordoğan.

Yeni statla birlikte Süper Lig özlemi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle yapılan Doğanlar Stadı, İzmir'in stat sorununu da ortadan kaldırdı. Bu statla birlikte yükselişe geçen Göztepe, yıllar sonra Süper Lig'e yükseldi. 2016 yılı sonlarına doğru hizmete açılan Doğanlar Stadı, gece maçı ihtiyacına da rahatlıkla yanıt verebiliyor. Altınordu'nun UEFA Gençlik Ligi maçlarına da ev sahipliği yapan Doğanlar Stadı'nın seyirci kapasitesi, üçüncü etap çalışmaları kapsamında kuzey tribünü tamamlandığında 12 bin 500'e yükselecek.

Tire'ye UEFA standartlarında stat

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliğiyle yapılan 15 bin kişilik Tire Stadı, yaklaşık 60 milyon TL'yi bulan maliyetle inşa edildi. Yüzde 75'i Büyükşehir, yüzde 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılanan stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken Tire Stadı hem Tire 1922'nin maçlarına, hem de TSYD Ege Dostluk Kupası ve Uluslararası Ege Kupası gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Bergama'ya FIFA belgeli futbol sahası

Bergama Belediyesi'nin, yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirdiği Fevzipaşa Mahallesi'ndeki futbol sahası da kente kazandırılan bir diğer tesis oldu. 14 Eylül Stadyumu'na alternatif olarak inşa edilen saha, ilçenin profesyonel ve amatör takımları için saha sıkıntısını ortadan kaldırdı. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılan tesisin 9 bin 500 metrekarelik sentetik çim sahası "FİFA Star 2 Uygunluk Belgesi"ne sahip. Spor tesisinin en önemli özelliklerinden birisi de aydınlatma sistemi. Tesisin çelik konstrüksiyon kapalı tribünleri, misafir seyirci tribünleri ile birlikte toplamda 750 seyirci kapasiteli. Engelli vatandaşların tribünlere kolaylıkla ulaşması için tesise engelli asansörü yapılırken tribünlerde de özel bir oturma düzeni sağlandı .

Bayındır Stadı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır'ın emektar stadını da baştan aşağı yeniledi. Gece aydınlatmasına kavuşan stadın zemini iyileştirildi, açık tribünlerin üzeri kapatıldı. Saha kenarındaki toprak zeminin yerine sentetik kaplama yapıldı. İlçe halkının da yürüyüş yolu olarak faydalandığı saha kenarındaki toprak zemin ise spor yapmaya uygun sentetik malzemeyle kaplandı.

Buz sporlarına uluslararası tesis

Bornova'da 231 dönümlük arazide kurulan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 12 bin metrekarelik büyüklüğü ile ülkemizinen modern buz sporları salonu inşa edildi. Olimpik buz pateni, buz hokeyi ve buz spor okullarına ev sahipliği yapan halka açık salon sayesinde İzmir, buz sporlarının en iddialı kenti haline geldi.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi

10 Mayıs 2017'de törenle hizmete alınan 2 bin 500 izleyici kapasiteli Bornova Atatürk Spor Kompleksi, 5 bin 200 metrekaresi kapalı, toplam 14 bin 200 metrekare alan üzerine, tek tribünlü ve üç kat olarak yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin ortak hizmet protokolü çerçevesinde kente kazandırılan tesis 18 milyon liraya mal oldu. Maliyetin yüzde 70'lik bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Kulüplere tesis desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü kulüplerinin tesisleşme çabalarına da maddi destek sağladı. Göztepe'nin Torbalı Tesisleri'nin inşaatında kullanılmak üzere 7 milyon TL, Karşıyaka'yaÇiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenileme projesi için 5 milyon 430 bin TL, Altınordu'ya Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odaları için 4 milyon TL destek verildi. Altay'ın Gazemir'deki tesisleri ile Göztepe Urla tesislerinin yenilenme ve yapımına katkı sağlandı.

Sosyal Yaşam Kampüsü sporun da merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da kurulan Türkiye'nin ilk sosyal kampüsü bünyesinde barındırdığı spor tesisleriyle de bölgenin çekim merkezi haline geldi. Tesis bünyesindeki 310 cm derinliğe sahip yarı olimpik havuz, yüzme eğitimlerinin yanı sıra sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, su topu, paletli yüzme gibi branşlarının antrenmanlarına ev sahipliği yapabilecek özellikte. Kampüste ayrıca spor okullarının yararlandığı bir spor salonu da bulunuyor.

Bayraklı'nın yaşam kaynağı

Bayraklı Cengizhan Mahallesi'nde kurulan Ord. Prof. Dr Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, kentin en önemli spor merkezlerinden biri oldu. 52 bin metrekarelik yeşil alanda üç çocuk oyunu, kondisyon ve dinlenme alanları, kaykay ve paten pisti, 2 basketbol, suni çim futbol sahası ile tenis kortu ile kafeterya, seyir terasları, piknik alanı, 1239 metrelik yürüyüş, 2103 metrelik koşu yolu bulunuyor. Sosyal destek merkezi ve çok amaçlı salonu kapsayan 1435 bin metrekarelik bu eğitim tesisinde, başta çocuklara sportif ve eğitim amaçlı derslerin yanı sıra; bölge halkı için yaratıcı eğitim programları da düzenleniyor. Çok amaçlı salonda 705 metrekarelik spor salonu, 219 kişilik tribün, 172 metrekarelik sahne, antrenman salonu ve soyunma odaları bulunuyor.

Rekreasyon alanları spor tesisine dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin rekreasyon alanlarında oluşturduğu açık hava spor tesisleriyle de her kesimden ve her yaştan İzmirlinin sporla buluşmasını sağladı. Tartan pistler ve kondisyon aletleri kentin dört bir yanına yayıldı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bayraklı Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı, Balçova İnciraltı Spor Tesisleri, Mansuroğlu Mahallesi Şehit Hakan Ünal Parkı, Bornova Evka-4 Spor Tesisleri, Buca Hasanağa Bahçesi, Karşıyaka Şemikler Spor Tesisleri, Gaziemir Spor Tesisleri, Konak Susuzdede, Narlıdere Aytaç Sefiloğlu Parkı, Zeynep Aslı Parkı ve Tarık Zafer Parkı herkese açık spor alanlarına dönüştü.

Balçova İnciraltı, Konak Kültürpark, Çiğli Güzeltepe, Bayraklı Çiçek Mahallesi ve Tire Hürriyet Mahallesi halı sahalarının zemini Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) standartlarına göre suni çim ile kaplandı.

Yenileri de yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca GaziemirSevgi Mahallesi, Foça Yenibağarası, Çiğli Evka-5 ve Küçükçiğli'de halı sahalar, Atatürk Mahallesi'nde çok amaçlı semt sahası yapım çalışmaları sürüyor. Karabağlar Yurtoğlu halı saha, Seferihisar Orhanlı halı saha ile Seferihisar Turabiye, Dikili Cumhuriyet, Gazipaşa ve Çandarlı, Tire İbn-i Melek mahallelerinde ise çok amaçlı semt sahası yapımına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.