Spora Teşvik, Sporculara Destek Artarak Devam Ediyor

Spora ve sporcuya önem veren Sındırgı belediye başkanı ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ekrem Yavaş ilçede her alanda sporun canlanması, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, yeteneklerine göre farklı spor dallarına yönelmeleri adına birçok projeyi hayata geçirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde spor alanında ilçe kabuğunu kırdı.

Milli sporcu Cengiz Ünder'in de yetiştiği Sındırgı Belediyespor alt yapısı ve A takımı ile spor alanında faaliyet gösteren ilçede yeni yatırımlar ile farklı alanda sporcular da yetişmeye başladı. Pehlivanlar diyarı olarak adlandırılan ilçede bugün 130 lisanslı güreşçi Sındırgı Belediyesi güreş takımında kol bağlayarak dört yıldan bu yana sayısız başarılara imza attı.

İlçeye kazandırılan Gençlik Merkezi ile basketbol, voleybol kursları da 12 aya çıktı. Belediye Spor salonunda ise bir yıldan bu yana çalışan Jimnastik kulübü öğrencileri katıldıkları ilk müsabakadan madalyasız dönmedi. Jimnastik Dünya şampiyonu Koray Altınel'i örnek alan minikler daha güzel başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

10 sporcu ile Balıkesir genelinde düzenlenenyarışmayakatılan jimnastikçiler, küçük kızlar kategorisinde il 4.sü oldu.

Jimnatik takımında başarıya imza atan minikler ve aileleri ile bir araya gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Biz her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi şartlarda gelişmelerini, sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle siz ailelerimize teşekkür ediyoruz. Sporun sadece futbolla olmadığı bilincini kavradınız, çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Ayşin hocam sağolsun onlarla birer abla gibi ilgilenerek kısa bir sürede bizleri, sizleri gururlandırmasını sağladı. Sındırgı artık kabuğunu kırdı. Hizmetleri her şekilde yapıyoruz. Sadece artık, alt yapı, yol, kanalizasyon işleri yapmıyoruz. Göreve geldiğimizden beri tek hedefimiz geleceğimizin teminatı gençlerimize ne katkı sağlayabiliriz oldu. Bunun için Gençlik Merkezimizi kazandırdık, spor salonumuz faaliyette. METEM okulumuza Kapalı Spor Salonu kazandırıyoruz. Düne kadar ilçe merkezinde sayılı olan Halı sahalar artık kırsal mahallelerimizde de var.8 yeni halı sahayı gençlerimizin hizmetine sunduk. Yaz kurslarımızla yüzmeden, güreşe, futbola, voleybola kadar birçok alanda gençlerimizi spora yönelttik. Güreş takımımızda geleceğin Şerif pehlivanları yetişiyor. Sındırgı Belediyesporumuzda şampiyonluk yolunda ilerliyor. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Dün şurası yapılmadı, burası olmadı diye konuşurken, şimdi jimnastik kursumuzda şu malzememiz eksik diyoruz. Demek ki Sındırgı gelişiyor, değişiyor. Hizmet zaten bizim işimiz onu yapıyoruz. Gönül belediyeciliğini en üst seviyelere ulaştırarak sporcu gençlik, ahlaklı gençlik yetiştirmek adına her zaman yanlarında olacağız. "dedi.

Öğrencilerve velileri de destekleri ve çalışmaları için başkan Yavaş'a teşekkür etti.