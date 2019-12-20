SPORCU AİLELER - 70 yaşında Avrupa ikincisi oldu hem çocuklarını hem de öğrencilerini şampiyon yaptı

Kocaeli'de yaşayan Uzak Doğu sporlarında 50 yıldır eşiyle milli takım antrenörlüğü ve uluslararası hakemlik yapan 73 yaşındaki Aşkın Kahveci, 5 çocuğunun da aralarında bulunduğu Avrupa ve dünya şampiyonu 52 milli sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrenci yetiştiren, 70 yaşında katıldığı Avrupa şampiyonasında elde ettiği ikinciliğin ardından yarışmacı olarak kariyerine son noktayı koyan Kahveci, sağlığı elverdiği sürece antrenörlüğe devam etmeyi hedefliyor.

Kurduğu Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü'nde öğrenci yetiştiren Aşkın Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora 1969'da boksla başladığını, askerliğini yaptıktan sonra judoya merak sardığını söyledi.

O yıllarda antrenör bulmak zor olduğu için Ankara'ya giderek, Koreli milli takım antrenöründen ders aldığını anlatan Kahveci, Kocaeli'de tekvando kick boksun kurucularından olduğunu söyledi.

Kahveci, 50 yıldır Uzak Doğu sporlarıyla uğraştığını, eşinin de tekvando ve judoyla ilgilendiğini dile getirerek, "Sporcuların sporcu eş seçmelerini tavsiye ediyorum. Eşiniz sizi anlamıyorsa, sporun içinden gelmiyorsa aile yaşantısı sosyal yönden zayıf oluyor." dedi.

"Para kazanayım diye hiç düşünmedim"

Dört oğlu ve bir kızının olduğunu aktaran Kahveci, "Evlatlarımın hepsi sporcu. 9 torunum var. Ailecek spor yaptığımız için zorluk çekmiyoruz. Evdeki muhabbetimiz spor. Hedefim; milli takıma sporcu kazandırmak, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmek. Para kazanayım diye hiç düşünmedim. Bugüne kadar 52 milli sporcuyu Kocaeli'ye, Türkiye'ye kazandırdım. İstiklal Marşımızı söylettirdiğim için kendimi mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Kahveci, yetiştirdiği öğrenciler arasında Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarının bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"50 yılda yaklaşık 30 bin öğrencim oldu. 60 yaşında öğrencilerim var. Öğrencilerimden 50 kişi beden eğitimi öğretmeni oldu. Katkım olduysa ne mutlu bana.

Spora geç başladığım için milli takım antrenörlüğü ve uluslararası hakemlik yapıyorum. Yarışmalara katılmamak içimde ukde kaldı. Alanya'da Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonasına gitme hakkı elde ettim. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yapılan şampiyonada Avrupa ikincisi oldum, 2017'de 70 yaşındayken. Sonra da umre yaparak yarışma hayatıma nokta koydum. Ailece spor yapmamız maddi olarak değil ama manevi olarak hayatımıza çok şey kattı. Eşim destek olmasa evde huzur olmazdı. Uzak Doğu sporlarının zaten felsefesi budur."

"Çocuklarım spor salonlarında büyüdü"

Büyük oğlu Coşkun Kahveci'nin tekvando ve kick boksta uluslararası derecelerinin olduğunu, Danimarka'da ve Almanya'da birincilikleri bulunan kızı Şükran Kahveci'nin milli takım antrenörlüğü yaptığını anlatan Kahveci, "Oğlum Taşkın, tekvandoda Avrupa şampiyonu, kick boksta ise Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Taşkın 13 yıl hiç yenilmedi, hep Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa'da da hep ilk üçteydi. Hem babasıyım hem hocasıyım. Oğlum Arda, tekvandoda Avrupa şampiyonu. Oğlum İnanç da aynı sporu yaptı. Şimdi beden eğitimi öğretmeni. Yeğenim Soner Kahveci Avrupa şampiyonu. Eşim Judo milli hakemi, Wushu ve kick boks antrenörü. Evde huzurlu olmak istiyorlarsa sporun içinden gelenlerle evlenmelerini tavsiye ediyorum. Yoksa sonra huzur olmuyor." ifadelerini kullandı.

Kahveci, çocuklarının spor salonlarda büyüdüğünü dile getirerek, "Sağlığım elverdiği sürece antrenörlük yapmaya devam edeceğim. 50 yılın tecrübesi var burada. Salonda çalışmalarımıza devam edeceğim. Bu sporun daha cazip hale getirilmesi için sporcuların teşvik edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklarımız doğuştan sporcu"

Eşi Selma Kahveci de judo, tekvando, wushu sporuyla ilgilendiğini, bu branşlarda uzun yıllardır antrenörlük ve uluslararası hakemlik görevini sürdürdüğünü söyledi.

Eşinin kararlı ve disiplinli bir sporcu olduğunu, çocuklarının da spor salonunda büyüdüğünü belirten Kahveci, "Onlar doğuştan sporcu. Mutlu bir ailemiz var, bunda sporun katkısı büyük. Sosyalleşiyorsunuz, insanları tanıyorsunuz. Türkiye'yi dolaşıyorsunuz, yurt dışına çıkıyorsunuz. İnsan biriktiriyorsunuz, insan kazanıyorsunuz. Disiplin sporu, dostluk sporu..." yorumunu yaptı.

"Hem babam hem de hocam oldu"

Oğlu İnanç Kahveci ise spor salonlarda büyüdüğünü aktararak, "Babamın salonu olduğu için Uzak Doğu sporlarıyla hep haşır neşir oluyordum. Babam, hem babam hem hocam olduğu için küçük yaştan beri sporun içindeyim. Tekvando ve kick boks yaptım. Türkiye derecelerim var. 2008'de kick boksta Avrupa üçüncülüğüm var. Daha sonra üniversiteyi bitirdim, beden eğitimi öğretmeni oldum. Antrenörlük yaptım. Şu an uluslararası hakemlik yapıyorum. Eşim de sporcu." diye konuştu.

"Evliliğimiz iki sporcu ailenin buluşması oldu"

İnanç Kahveci'nin eşi Müge Sarper Kahveci, badminton ve voleybol branşlarında ulusal derecelerinin bulunduğunu, ailesinde de birçok kişinin sporun içinden geldiğini anlatarak, "Ailece sporcuyuz. Evliliğimiz iki sporcu ailenin buluşması oldu aslında. Hayatımızın her saniyesinde spor var. Evde boş vakitlerimizde bile herhangi bir branşta televizyondan müsabakalar izliyoruz. Kadınlar genelde dizi izler ama biz futbol maçı izliyoruz, hatta pozisyonlarda kritik yapıyoruz. Hayatımızda spordan kaynaklanan müthiş bir düzen olduğu için aile hayatımızı da olumlu yönde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.