SPORCU AİLELER - Anne hakem, kızı okçu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okçuluk hakemi Gülher Doğankal ile okçu kızı Doğa, spor salonuna el ele gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haftanın üç günü okul sonrası el ele antrenman salonunun yolunu tutan anne ve 12 yaşındaki kızı, birlikte spor yaparak herkese örnek oluyor.

Gülher Doğankal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının vesilesiyle okçuluğa ilgi duyduğunu, onun müsabakalarından etkilenerek hakemlik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Spor yaptığında çok mutlu olduğunu anlatan Doğankal, "Geçen sene Bursa'da düzenlenen şampiyonaya katıldık. Ben de orada okçuluk hakemliğine özendim. Çünkü çok ayrı ve farklı bir dünya. Oradaki sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin ilişkileri de beni etkiledi. Çok elit bir spor. Bu camiada olmak istedim. Kendim için de bu hayatta bir şey yapmak istedim." dedi.

Belirli kursları tamamlayıp seminerlere katıldıktan sonra hakemlik yapmaya başladığını dile getiren anne Doğankal, uluslararası müsabakalarda da Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

Doğankal, hayatta kendi adına bir şeyler yapıyor olabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Okçuluk hakemliği yapabileceğimi düşündüm. Sonra hakemliğine başvurdum. Üç günlük kurs ve seminer oldu Bursa'da. Seminer ve kursu tamamladıktan sonra aktif olarak hakemlik yapmaya başladım. Bundan sonra da daha ileri gidip, uluslararası platformlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Doğa Doğankal anne desteğinden mutlu

Doğa Doğankal da annesi ile antrenman salonuna gelmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Annesinin kendisine hep destek olduğunu ve güven verdiğini anlatan Doğankal, "Okçulukla ilk olarak beşinci sınıfta tanıştım. Daha sonra bu spora ilgi duydum. Ok atarken stres attığımı hissettim. O günden beridir okçuluk yapıyorum. Annemle birlikte antrenmanlara ele ele gelmek bana ayrı bir güven veriyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Oklarımı daha iyi atıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğankal, annesinin hakem olmasına çok sevindiğini ifade etti.

İlk başlarda annesinin yarışmalara geldiğinde heyecanlandığını vurgulayan Doğankal, "Ama daha sonra bana güven verdiler. Heyecanım azaldı. Yarışmalara gelince çok mutlu oluyorum. Annemin hakem olmasını istiyor ve destekliyordum. Çünkü artık yarışmalara birlikte gidiyoruz, birbirimize destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.