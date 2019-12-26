SPORCU AİLELER - Çocuklarına rakip bulamayan baba spora başladı - Son Dakika

Kars'ta çocuklarına rakip bulamayınca 40 yaşından sonra badminton sporuna başlayan Osman Ersoy, 3 çocuğuyla katıldığı turnuvalarda madalya kazanmak için ter döküyor.

Askeri personel olarak görev yapan 42 yaşındaki Ersoy, badmintona merak saran kızı Hatice Ezgi Ersoy'u antrenmanlara getirdiği sırada 2 yıl önce bu sporla tanıştı. Sporcu azlığı yüzünden zaman zaman çocuklarına rakip bulamayan baba Ersoy da sporla ilgilenmeye başladı.

Baba Ersoy, kızları 14 yaşındaki Hatice Ezgi Ersoy, 10 yaşındaki Ecrin Nisa Ersoy ile oğlu 7 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy ile badminton yapıyor.

Aytemiz Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Ersoy ailesi, turnuvalarda madalya kazanabilmek için çaba gösteriyor.

Osman Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını antrenmanlara getirerek badminton sporuyla tanıştığını ifade ederek, "Rakibin olmamasından dolayı çocuklara rakip olduk. Bu vesileyle badminton oynamayı öğrendik, elimizden geldiği kadar oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Herkesin spor yapması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Çocuklarımla bu sporu yaptığım için mutluyum, bambaşka bir duygu, çocuklara bir şey veriyorsunuz ve onlardan bir şey alıyorsunuz. Çocukları oynarken görmek insanı değişik bir mutluluğa itiyor. Eşim de kısmen oynuyor. Eve gittiğimizde nasıl olduğunu, nasıl oynandığını, neler yapılması gerektiğini, rakibin ne tarafa top atması gerektiğini hususunda sohbetlerimiz oluyor." diye konuştu.

Ersoy, katıldıkları müsabakalardan madalya kazanmak için çok çalıştıklarını belirterek, "En büyük kızım Hatice'nin 8 birinciliği var. Ecrin daha yaşı tutmadığı için sadece burada müsabakalara çıkıyor ve il birinciliği var. Mehmet Akif'in ise genellikle bir iki tane rakibi oluyor, onun 5 altın madalyası, benim de 4 birinciliğim var." ifadelerini kullandı.

"Babam yenilince evde hep konuşuyor"

Hatice Ezgi Ersoy ise 4 yıldır badminton oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Babamın rakip olması pek iyi bir şey değil, çünkü yenilince evde hep konuşuyoruz ama ailemle bu sporu yapmak güzel. Sporu herkesin yapması gerekir, daha önce başka sporlar da yaptım ama badmintonu daha çok seviyorum, ailemle yapmak ise daha güzel. Bölge, il birinciliğim, bireysel birinciliklerim var. Evde kazandığım başarıları konuşuyoruz, özellikle babamla bu sporu yaparken daha çok zevk alıyorum."

Ecrin Nisa Ersoy da ablasını maçlarda izleyerek sporla tanıştığını dile getirerek, "Babam ablamı salona bırakmaya geldiğinde maçları izledim, eğlenceli ve güzel olduğunu görünce ben de başladım. Maçlar güzel geçiyor, genellikle birinciliği elde ediyoruz ve mutlu oluyorum. Babam, ablam çok iyi oynuyor, kardeşim de yaş grubuna göre güzel oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu ailenin en küçük bireyi Mehmet Akif Ersoy ise rakip olduğu zaman maçlara çıktığını ve bu sporu genellikle ailesi ile yaptığını söyledi.

"Ailelerin spora destek vermesi bizim açımızda çok önemli"

Ersoy ailesinin antrenörü Pınar Yağmur Toprak da sporcu aile ile Hatice Ezgi Ersoy'un antrenmana başlamasıyla tanıştıklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Hatice Ezgi sonrası Mehmet ve Ecrin ile spora devam ettiler, babaları da salona geldikçe oynamaya başladı ve şu anda Kars badminton sporcumuz. Babanın il birincilikleri var, büyük kızımız Hatice Ezgi, Kars birincisi, yıldızlar kategorisinde de bölge sporcusu. Ailelerin spora destek vermesi bizim açımızda çok önemli. Aileler bu işin içine girince spora verilen emeği, zamanı ve çabayı görüp bizlere daha çok destek oluyor. O yüzden bütün velilerimizi çocuklarıyla spor yapmaya davet ediyoruz."