SPORCU AİLELER - Doktor çiftin atletizm tutkusu - Son Dakika
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SPORCU AİLELER - Doktor çiftin atletizm tutkusu

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doktor Emrullah ve Reyhan Demirel çifti, yaşam biçimi haline getirdikleri atletizmde her güne zinde başlıyor.

SPORCU AİLELER - Doktor çiftin atletizm tutkusu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doktor Emrullah ve Reyhan Demirel çifti, yaşam biçimi haline getirdikleri atletizmde her güne zinde başlıyor.

Lüleburgaz'da özel bir tıp merkezi müdürü ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 60 yaşındaki Emrullah Demirel ile aile hekimi eşi 52 yaşındaki Reyhan Demirel, hafta içi sabah, hafta sonu ise öğle saatlerinde antrenman yaparak, 10 kilometre ve yarı maraton koşularına hazırlanıyor.

Haftada yaklaşık 100'er kilometre koşan çift, hem iş hem de spor hayatlarıyla herkese örnek oluyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen yarışmalara katılan çift, kazandıkları kupa ve madalyaları ise herkese örnek olması için muayenehanedeki vitrinde sergiliyor.

Emrullah Demirel: "Kendimizi mutlu ve güçlü hissetmek için spor yapıyoruz"

Emrullah Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından itibaren çeşitli branşlarda spor yaptığını söyledi.

2013 yılında bir antrenörün tavsiyesiyle atletizmle tanıştığını anlatan Demirel, bu sporun zamanla yaşam biçimi haline geldiğini ifade etti.

Bir spor kulübüne üye olarak 10 kilometre ve yarı maraton yarışlarına katıldığını aktaran Demirel, 6 yılda birçok madalya ve kupa kazandığını dile getirdi.

Türkiye Yarı Maraton Ligi'nde ilk 10 takım arasında yer aldıklarını belirten Demirel, "2013 yılında atletizm sporuna meraklandım. Atletizmi çok iyi bilen bir hocamızla tanıştık ve o bize bu sporu sevdirdi. Türkiye'nin değişik yerlerinde yarışmalara katıldım. Hem yarı maraton, hem 10 kilometre yarışmaları oluyor, bunlara katılıyoruz." dedi.

Eşini de atletizme teşvik ederek birlikte yarışmalara katıldığını anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Eşim benden çok derece yapıyor. Yarı maratonda İzmir'de, Giresun'da, Batman'da, Çanakkale'de ve Edirne'de derece yaptı. 50-54 yaş grubunda Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Bizim derece manasında bir iddiamız da yok, bu işi sağlığımız için yapıyoruz, mutluluk için yapıyoruz. Kendimizi gün içinde daha mutlu ve zinde hissediyoruz. Bu iş hayatımıza olumlu yansıyor. Bu sporu yapma sebebimiz kendimizi mutlu ve güçlü hissetmek. Bizi gören insanlar 'Doktor bu işi yaptığına göre bu iyi bir şey herhalde' diyor. Orta yaşlara, yaşlılara, gençlere örnek oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor."

Reyhan Demirel: "Atletizm bizim yaşam şeklimiz oldu"

Reyhan Demirel de eşinin teşviki ile 2016 yılında atletizme başladığını, yaklaşık 3 yılda önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Her gün yaklaşık 2 saat antrenman yaptıklarını anlatan Demirel, "Atletizm bizim yaşam şeklimiz oldu. Her sabah 5'te kalkıyoruz, yaklaşık 2 saat koşuyoruz sonrasında kahvaltımızı yaparak işimize gidiyoruz. Günlük performansımız yaşımız ilerlediği halde daha iyi. Önce çocuklarımıza, sonra etraftaki gençlere örnek oluyoruz. Bizi takip eden insanlar spor yapmanın insan üzerindeki etkisinin ne kadar güzel olduğunu görüyorlar. Mutluyum, koşmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Kırklareli, Lüleburgaz, Atletizm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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