Iğdır'da yaşayan boksör "Kaya" ailesi, kurdukları Kaya Spor Kulübü ile geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

Eski milli boksör Savaş Kaya'nın aynı sporu yapan kardeşleri Ulaş, Yetiş, Bülent, Barış, Nehir ve Yağmur'un bir araya gelerek kurduğu kulüp, kentteki gençlerin ringlerle buluşmasını sağlıyor.

Kaya kardeşler, kulüp bünyesinde oluşturdukları spor salonunda 35'i lisanslı 60 sporcuya boks eğitimi veriyor.

Yeğen ve kuzenlerinin de aralarında bulunduğu 27 boksörle kentte aktif sporla ilgilenen Kaya ailesi, ulusal ve uluslararası şampiyonalardaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyorlar

Ailenin spor salonunda gençlere boks eğitimi veren eski milli sporcu Savaş Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları kulüple gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yöneltmek için çalıştıklarını söyledi.

Babasının boks sporunu çok sevdiğini, bundan dolayı Türkiye ve dünyada elde ettikleri derecelerde inşaatta kalıp ustalığı yapan babasının çok büyük desteği olduğunu ifade eden Kaya, "Kız kardeşim Nehir Kaya Avrupa şampiyonu, yeğenim Avrupa ikincisi, kendim dünyada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdım, Akdeniz Oyunları'nda olsun, yurt içi ve yurt dışında birçok şampiyonlarda şampiyonluğum var." dedi.

Ailesinde derece yapan tüm sporcuların spor salonunda gençlere eğitim verdiğini aktaran Kaya, "Ailemizdeki sporcular boksta, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları ikinciliği, altın kemer şampiyonluğu ve daha sayacağımız birçok başarılar elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Spor yapmak isteyen genç kızlara öncü oluyor

Kardeşlerden Nehir Kaya Timur da küçük yaşlarda başladığı boksta bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini anlattı.

Lisanslı boks antrenörü olduğunu dile getiren Timur, "Çevremizde bu sporu yapmak isteyen genç kızlara hocalık yapıyorum. Herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum. Benim 2 çocuğum var, onları da boksör olarak yetiştiriyorum." yorumunu yaptı.

Ailenin en genç sporcusu 17 yaşındaki Cem Kaya da Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğunun bulunduğunu belirterek, "Boks bizde bir aile geleneği haline geldi. Amcam boks yaparken maçlarını kaçırmıyordum. Yetenekli olduğumu fark ettim ve ben de 9 yaşında boksa başladım. Şimdi 17 yaşındayım, 8 yıllık boks hayatımda 2 tane Türkiye şampiyonluğum, bir Türkiye üçüncülüğüm var. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktır." diye konuştu.