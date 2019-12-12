SPORCU AİLELER - Voleybolla başlayan aşk evlilikle taçlandı (1) - Son Dakika

İlbank Voleybol Takımı'ndan Ceyda Durukan Güneş ve Halkbank'tan Samet Güneş'in voleybolla başlayan birliktelikleri aynı çatı altında eş olarak devam ediyor.

Voleybola ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başlayan ve 15 yaşında artık profesyonel olarak "ufak çapta bir şeyler kazanmaya" başlayan Ceyda Durukan Güneş ile Tokat'tan seçilerek Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Lisesi Voleybol Takımı'na alınmasıyla Ankara serüveni başlayan eşi Faik Samet Güneş, sporun buluşturduğu bir aile olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ailesinde sporcu bulunmayan ancak anne tarafı uzun boylu olan Ceyda, "İlkokulda beden eğitimi öğretmenimin beni fark etmesiyle voleybola başladım. Babam derslerle yürümez diye başta istemedi. Annem destek oldu." dedi.

Öğretmeninin kulübünden Gazi Üniversitesi Voleybol Takımı'na transfer olarak profesyonelliğe adım atan Ceyda, "Mesleğim voleybol oldu ve para kazanmaya başladım. 15 yaşında ufak çapta da olsa bir şeyler kazanmaya, ekmeğimi kazanmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Okul ve derslerin önemli olduğunu fakat kendisi için o dönemde voleybolun daha ön plana çıktığını dile getiren Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Ceyda, "Voleybol hayatım olmuştu. Babam da baktı önünü alamıyor. Maçlara geliyor, kızı güzel oynuyor. Tamam gurur duyuyorum seninle dedi ve desteklemeye başladı." diye konuştu.

Samet: "Tokat'ta voleybol futboldan önemli"

Hem anne hem baba tarafı uzun boylu olan Samet, futbolla başladığı spor hayatında basketbol deneyiminin ardından voleybolda karar kıldı.

Uzun boyu nedeniyle futbol oynarken zorluklar yaşadığını dile getiren Samet, "Önce basketbola sakatlanınca da voleybola geçtim. Voleybolu hep izliyordum. Tokat'ta 1. ligde kulüp vardı ve en büyük destek voleybolaydı. Tokat'ta voleybol futboldan daha önemli." şeklinde görüş belirtti.

Voleybolu tercih ettiği yılın yazında yıldız milli takıma yükselmeyi başaran Samet'in Ankara serüveni, TVF Spor Lisesi'nin ardından Halkbank ile devam etti.

Yolları voleybol sayesinde kesişti

Samet ile yollarının 2011 yılında voleybol sayesinde kesiştiğini ifade eden Ceyda, "Ben 17, Samet 18 yaşındaydı. Samet'i isim olarak biliyordum." dedi.

Artadaşlarıyla Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda maç izlemeye gittiğini dile getiren Ceyda, "Gazi Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı isim değiştirerek Halkbank oldu. Salonlar çok yakındı. Samet'i biliyordum ama ismini sadece. Maçtan sonra arkadaşlarımla kafeye gittik. Samet de arkadaşlarıyla geldi." ifadelerini kullandı.

Samet'in sonradan "o an duruma inanamadığını, zaten sosyal medyadan fotoğraflarıma baktığını" kendisine anlattığını söyleyen Ceyda, "Herkes oynuyordu biz de oynayalım dedik. Bana güya tavla öğretti. Tavla bilmiyordu ki muhabbet kurmak için işte..." diye konuştu.

Ceyda'nın tavla oynamak için birini aradığını ve kendisinin de o anda uygun olduğunu dile getiren Samet ise "Tavla oynamayı bilmiyordum ama fırsatı kaçırmak istemedim. Şu anda çok iyi oynuyoruz. Ben yeniyorum o nedenle pek oynamıyoruz." espirisini yaptı.

Ceyda: "Tam olarak hayal ettiğim gibi oldu"

Ceyda ve Samet, tanışmalarından 7 yıl sonra evlenmeye karar verdi.

Samet, geçen zamanın ardından birbirlerini ne kadar sevdiklerini anladıklarını dile getirirken Ceyda, "Tam olarak hayal ettiğim gibi oldu." ifadesini kullandı.

Tanışmalarının ilk yıl dönümünde 6 yıl sonra evlendikleri zaman açılmak üzere Samet'e bir hediye aldığını aktaran Ceyda, "Aynen de öyle oldu. Tam 6 yıl sonra düğün günümüzde açtık. Samet, 6 yıl sakladı. Evet planladım ama olmaya da bilirdi." dedi.

Evliliklerinin beklediklerinden çok daha iyi gittiğini ifade eden Samet, şunları söyledi:

"Sevgiliyken çok zor oluyordu. Şimdi maçlardan antrenmanlardan sonra birbirimize vakit ayırabiliyoruz. Milli takım kamplarından 2 ay gelemediğimiz oluyor. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bunun için de bazen fedakarlık gerekiyor ama sonuçta buna değiyor."

Samet: "Birlikteliğimiz bizi sporda da çok ilerletti"

Orta oyuncu mevkisinde görev yapan Güneş çifti, tatilde birlikte antrenman yapıp plaj voleybolu oynuyor.

İzlerken "bazı hareketleri yapamayınca nasıl yapamaz" dediğini söyleyen Samet'in maçlarını izlerken sıkıldığını dile getiren Ceyda, eşinin oyununa çok katkı verdiğini vurguladı.

Ceyda'nın atak yönünün kendisinden iyi olduğunu ifade eden Samet, "Aynı bölgede oynadığımız için birbirimizle çok şey paylaşıyoruz. Takım arkadaşı ya da antrenörle konuşur gibi çünkü aynı bölgedeyiz. Birlikteliğimiz bizi sporda da çok ilerletti." değerlendirmesini yaptı.

Karşılıklı fedakarlık

Voleybolcu çift, yurt dışında oynama konusunda günü geldiğinde karşılıklı fedakarlık yapacaklarını dile getirdi.

Voleybol oynamaya devam etmek istediği için çocuk konusunda henüz kendisini hazır hissetmediğini söyleyen Ceyda, "Doğumdan sonra voleybola devam eden arkadaşlarım oldu. Çok zorlanıyorlar. Doğum yapan bir arkadaşım çocuğunun ilk adımını göremediği için oturdu ağladı." ifadelerini kullandı.

Ceyda, eşinin çok istediği İtalya'ya gitmesi durumunda kendisinin de orada alt ligde forma giyebileceğini, Samet de Ceyda'ya iyi bir teklif gelirse hiç düşünmeden onunla gideceğini söyledi.

Samet'in güzel yemek yaptığını belirten Ceyda, eşinin özellikle kahvaltı hazırlama konusunda iyi olduğunu sözlerine ekledi.