Sporcu arkadaşları "Bir daha koşamaz" dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika

Sporcu arkadaşları "Bir daha koşamaz" dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

07.03.2021 14:44
Sporcu arkadaşları

Azerbaycan'da, 2019 yılında düzenlenen EYOF yarışında yaşadığı sakatlık ve antrenman sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaranan ve arkadalşyarının "Bir daha koşamaz" dediği Muşlu milil atlet İbrahim Karateker, İstanbul'da Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engellide birinci,...

Azerbaycan'da, 2019 yılında düzenlenen EYOF yarışında yaşadığı sakatlık ve antrenman sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaranan ve arkadalşyarının "Bir daha koşamaz" dediği Muşlu milil atlet İbrahim Karateker, İstanbul'da Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engellide birinci, Bulgaristan'daki U20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2'inci oldu.

Muş'un merkez Konukbekler Beldesinde yaşayan Karateker Ailesi'nin 6 çocuğundan en küçüğü olan 19 yaşındaki İbrahim Karateker, Muş ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Talihsizliklerin yakasını bırakmadığı milli atlet Karateker, tüm aksiliklere rağmen pes etmeyerek ailesi ve hocalarının desteğiyle yeniden sahalara dönüp Türkiye'nin yüz akı oldu. İstanbul'da yapılan Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engelli yarışında birinci olan milli atlet karateker, 14 Şubat'ta Bulgaristan'daki U20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2'inci oldu. 6 yıldır bu sporu yaptığını, son iki yıldır ise milli olduğunu söyleyen Karateker, "2019 ylında Azerbaycan'da koşarken diz kabağım kaydı ve menisküs oldum. Özellikle rakiplerim ve bazı arkadaşlarım, 'Bir daha koşamaz' dediler. Ama doktorlar beni umutlandırmıştı. Moralimi bozlayıp çalıştım kısa sürede eski günlerime döndüm. Ama 23 Ekim 2020'de Muş'ta antreman yaparken bir otomobil çarpması sonucu kalçamda zedelenme ve incinme oldu. İki günü hastanede olmak üzere 20 gün yattım. Ama bunu da yendim ve pistlere döndüm" diye konuştu.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK ONUR VERİCİ"

İstanbul'da Balkan U20 Şampiyonası 3000 metre engellide birinci, Bulgaristan'daki U-20 Balkan Şampiyonası'nda ise 2'inci olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Karateker, "Ülkemi temsil etmek ve Türk Bayrağını dalgalandırmak onur verici. 16 ülkenin katıldığı Bulgaristan'da il sıralarda yer alıyordum fakat sakatlığımdan dolayı sıkıntı yaşayınca ikinci oldum. Kendimi toparladıkan sonra eskisi gibi pistlerin tozunu atacağım" dedi

Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Sporcu arkadaşları Bir daha koşamaz dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

Bulgaristan, Azerbaycan, İstanbul, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sporcu arkadaşları 'Bir daha koşamaz' dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz 2 araç kafa kafaya çarpıştı ortalık savaş alanına döndü! 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı Uçakta yolcuları rahatsız edip soyunmaya çalışan kadını koltuğa bağladılar Mangal yaptıkları sırada bahçeye düşen 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı! Meteor olduğunu iddia ediyorlar Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
14:18
Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı         
13:43
Son Dakika: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve çocuğu koruma altına alındı Son Dakika: Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ve çocuğu koruma altına alındı         
13:17
Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor         
12:12
Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı         
11:17
1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu 1999 depremi sonrası İstanbul'a yerleştirilen yardım konteynerleri hırsızların hedefi oldu         
09:47
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
21:17
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 14:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporcu arkadaşları "Bir daha koşamaz" dediler, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei