Son Dakika Haberleri: Sporcu bakterisi Veillonella hareket kapasitesini arttırıyor
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Sporcu bakterisi Veillonella hareket kapasitesini arttırıyor

9 dakika önce

Boston merkezli Joslin Diyabet Merkezi araştırmacıları, sporcu vücudunda Veillonella adını verdikleri bir bakteri keşfetti.

Sporcu bakterisi Veillonella hareket kapasitesini arttırıyor, System.String[]
Boston merkezli Joslin Diyabet Merkezi araştırmacıları, sporcu vücudunda Veillonella adını verdikleri bir bakteri keşfetti.
Medical Daily'nin haberine göre araştırmacılar, "eşsiz" diye tanımladıkları bu bakterinin, aynı zamanda normal insan vücudundaki hareket kapasitesini de arttırabileceğini belirtiyor.
Mikrobiyomların içinde bulunan Veillonella, egzersiz sonrası metabolizmanın hızlanarak laktik asit ve içindeki yağ asit zinciri olan propiyonatın sporcunun egzersiz kapasitesini arttırmasına yarıyor.
Joslin araştırmacısı Aleksandar Kostic, egzersiz kapasitesinin yüksek olmasının kalp ve damar hastalıklarına ek olarak genel insan sağlığı için de oldukça önemli olduğunu belirtti.
Araştırmacıların 2015 yılında Boston maraton koşucularından ve hareketsiz insanlardan aldıkları dışkı örneklerini yarış öncesi ve sonrasında inceleyen Kostic ve ekibi, Veillonella sayısının maroton koşucularında yarış sonrası daha fazla olduğunu gördü ve aynı zamanda koşucuların hareketsiz bireylere göre daha fazla bakteriye sahip olduğunu da belirledi.
Tüm bu belirtilere karşın, bakterinin egzersiz performansını nasıl etkilediği sonucuna tam olarak ulaşamayan araştırmacılar yeni çalışmalar için hazırlanıyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
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