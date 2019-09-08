Akdeniz Belediyesi tarafından, 'Sporcu beslenmesi ve sağlıklı nesiller için spor' semineri düzenledi.



Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminere, kentin spor camiası, teknik adamlar, sporcu gençler ve anne-babalar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Nikah Salonunda düzenlenen seminerde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu'na ve etkinliği düzenleyen Akdeniz Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Özdemir ve kulüp yönetimine teşekkür etti.



"Sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat için spordan kopmayın"



Spor yapmanın önemine dikkat çeken Gültak, kendisinin de gençliğinde profesyonel futbolcu olduğunu hatırlattı, gençlere ve ailelerine, sağlıklı bir beden, eğitimde başarı ve mutlu bir hayat için spordan kopmamalarını tavsiye etti. Gültak, "İnsanın, bedensel ve zihinsel gelişiminde sporun ne kadar önem taşıdığı bilimsel bir gerçektir. Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplumu doğurur. Toplum eğer sağlıklı olursa, yaşadığı coğrafyadaki devleti de büyük ve sağlıklı olur. Sağlıklı bir beden için spor lazımdır. Spor yapan genç, eğitim hayatında da zeki ve başarılı olur. Spor ayrıca insana disiplin getirir, ahlak, çalışkanlık, hırs ve istikrar getirir. Bunu okulunuza ve derslerinize de yansıttığınızda başarı da kendiliğinden gelir " dedi.



Yüzme havuzları, ücretsiz uçuş etkinliği, yaz kampı



Gültak, gençleri ve çocukları çok önemsediklerinin altını çizerek, "Akdeniz'de ilk kez okul bahçelerine havuz kurarak, 5 bin çocuğumuza ücretsiz yüzme kursu verdik. Ayrıca 600 çocuğumuzu havacılık alanında geliştirmek için uçuş aracı ile uçurduk, 400 gencimizi Silifke'de yaz kampına yolladık. Bir ülkenin genç nesli, çalışkan, üretken, ahlaklı ve eğitimli değilse, o ülkenin geleceğinden de bahsedilemez. Sizler bizim gelecekteki yöneticilerimiz, mimarlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımız, öğretmen ve sporcularımız olacaksınız. Her zaman sizlerin yanındayım, tüm spor faaliyetlerini destekleyeceğim" diye konuştu.



"Sağlıklı ve güçlü bir beden, spor aktiviteleri ile mümkündür"



Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu da konuşmasında, Mersin'in Mesudiye Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü, o nedenle kendisini Mersinli hissettiğini anlattı, tüm Mersinlileri hemşerisi olarak gördüğünü dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünü hatırlatarak seminer sunumuna başlayan Selamoğlu, sağlıklı bir vücudun, düzenli spor aktiviteleri ile mümkün olabileceğini vurguladı, bunun temelinde de beslenmenin yattığını söyledi.



"Spor; sağlıklı ve güçlü düşünebilen bir zihin demektir"



Selamoğlu, "Sağlıklı beslenen, sağlıklı, düzenli spor yapan bir organizma, iyi düşünebilen, sağlıklı, berrak ve üretebilen güçlü bir zihne sahip olacaktır. Şayet sağlıklı ve dengeli beslenen ve spor yapan bir bünyeye sahipseniz, düşünebilen, üretebilen güçlü bir beyne sahipsiniz demektir. Sağlıklı ve güçlü düşünebilen bir nesil, önce kendisine daha sonra da çevresine, ülkesine ve milletine faydalı olacaktır. O nedenle sporu ve sağlıklı yaşamayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sporla uğraşıyorsanız, yılda 1 kez sağlık taraması yaptırın"



Selamoğlu, sağlık için spor, spor için sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekerek, "Bir spor programına başlamadan önce yapılması gereken ilk şey, sağlık kontrolünden geçmemizdir. Hangi yaş veya hangi cinsiyetten ya da hangi sporu yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle yapmamız gereken bir sağlık taramasıdır. Bir hekime gidilip genel sağlık taramasının yapılması gerekir. Bu sağlık taramasından sonra elde edeceğimiz bulgulara bağlı olarak beslenme programını ve yapacağımız spor aktiviteleri belirlenmelidir. Sporla uğraşıyorsanız, en az yılda bir kez sağlık taraması yaptırmak zorundasınız. Özellikle kalp damar, karaciğer, böbrek fonksiyonlarını içeren sağlık taramasını yılda bir kez mutlaka yaptırmak zorundasınız. Buna bağlı olarak da beslenme programlarınız geliştirilmelidir" şeklinde konuştu.



"Beslenme tablosu, kişinin sağlık tablosuna göre belirlenmeli"



Sunumunda; beslenme ve spor aktivitesi ilişkisinde, sağlık tablosunun tamamen kişiye özgü olduğuna da işaret eden Selamoğlu, şöyle konuştu; "Bu nedenle öncelikle bireyin bireysel sağlık tablosu elde edildikten sonra beslenme tablosu ve tavsiyesi oluşturulması gerekir. Sağlıklı beslenebilmemiz için öncelikle kendi sağlık kontrollerimizi yapmamız ve spor aktivitelerimizi de buna göre şekillendirmemiz gerekiyor." - MERSİN