Son Dakika Haberleri: Sporcu Buluşması"

Sporcu Buluşması"

1 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük bir yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük bir yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." dedi.

Sincan Rüstem Altunbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporcu Buluşması"na katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, sporun hayatın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, sporun sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin en önemli araçlarından olduğuna işaret ederek, herkesin bedensel ve ruhsal açıdan dinç olabilmesi için sporun bir dalıyla uğraşması gerektiğini söyledi.

"Spor bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Bir spor dalıyla uğraşırsak, bu kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak durma imkanımız olur. Öfke, hırs gibi bize ve çevremize zarar verebilecek duygularımızı yönetmeyi öğretir." diyen Şahin, çocuklarda ve gençlerden spor yapmalarını istedi.

Fatih Şahin, "Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir toplum olmak istiyorsak spora hayatımızda çok büyük yer ayırmalıyız, spora yaşamımızda çok küçük yaşlarda yer vermeye başlamalıyız." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerini anlatan Şahin, Özhaseki ile Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'a destek istedi.

Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlere rahmet diledi.

AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da gençlerin milli ve manevi değerlerinin gelişmesi için çalıştıkları gerektiğini söyledi

Sincan'da sporun gelişmesi için önemli spor komplekslerine imza atacaklarını dile getiren Ercan, projelerinden bahsetti.

Ercan, ilk yıl Sincan'da beş yüzme havuzu ve 10 kapalı spor merkezi inşa edeceklerini, ilçeyi gençlik lokalleri ile donatacaklarını kaydetti.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, eski futbolcu Tanju Çolak, milli halterci Halil Mutlu, eski tekvandocu Bahri Tanrıkulu ve bazı milli sporcular katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:03 Kaynak: AA

Sincan, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü? Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 21:42:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sporcu Buluşması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]